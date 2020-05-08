Готовий домовлятися з ким завгодно, – Саакашвілі розповів про майбутню співпрацю з Аваковим

Голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі готовий співпрацювати з міністром МВС Арсеном Аваком, з яким конфліктував у грудні 2015 року.

Міхеїл Саакашвілі в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що зараз не час для особистих конфліктів.

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Це питання зараз взагалі не стоїть. Заради загальної справи я готовий домовлятися з ким завгодно,

– сказав політик.

Експрезидент Грузії вважає, що питання зараз у тому, щоб всім разом рухатися вперед, або "цунамі, яке наближається, зруйнує благополуччя кожного українця".

Що відомо про конфлікт Авакова та Саакашвілі?Саакашвілі уже входив до складу Нацради реформ під час президентства Петра Порошенка у грудні 2015 року. На одному із засідань між Міхеїлом Саакашвілі і главою МВС Арсеном Аваковим виникла суперечка. В ході якої Аваков хлюпнув стакан з водою в Саакашвілі.

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Що відомо про призначення Саакашвілі

Біографію Міхеїла Саакашвілі – читайте у матеріалі 24 каналу.



Що відомо про діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу