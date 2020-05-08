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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Готовий домовлятися з ким завгодно, – Саакашвілі розповів про майбутню співпрацю з Аваковим

      -
      Саакашвілі готовий працювати з Аваковим
      Саакашвілі готовий працювати з Аваковим / 24 канал

      Голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі готовий співпрацювати з міністром МВС Арсеном Аваком, з яким конфліктував у грудні 2015 року.

      Міхеїл Саакашвілі в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що зараз не час для особистих конфліктів.

      Важливо Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі

      Це питання зараз взагалі не стоїть. Заради загальної справи я готовий домовлятися з ким завгодно,
      – сказав політик.

      Експрезидент Грузії вважає, що питання зараз у тому, щоб всім разом рухатися вперед, або "цунамі, яке наближається, зруйнує благополуччя кожного українця".

      Що відомо про конфлікт Авакова та Саакашвілі?Саакашвілі уже входив до складу Нацради реформ під час президентства Петра Порошенка у грудні 2015 року. На одному із засідань між Міхеїлом Саакашвілі і главою МВС Арсеном Аваковим виникла суперечка. В ході якої Аваков хлюпнув стакан з водою в Саакашвілі.

      Сварка Саакашвілі та Авакова у грудні 2015 року: дивіться відео (18+)

      Що відомо про призначення Саакашвілі

      Біографію Міхеїла Саакашвілі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Що відомо про діяльність Міхеїла Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Призначення Зеленського Скандал Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Міхеїл Саакашвілі
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