"Россия готовится к огромной войне": почему мир не решается на радикальные действия против нее

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко заявил, что Владимир Путин стремится к глобальному перераспределению мира и не оставляет "имперские мечтаний". Тем временем Россия готовится к "большой войне".

Об этом 24 Каналу заявил политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что страна-агрессор никогда не занималась развитием своей инфраструктуры, потому что интересы человека там никогда не были главными. Отметим, что Литвиненко считает, что Россия прошла точку невозврата в отношениях с Западом.

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"Они всегда воевали. Между войнами готовились к войне. Вся экономика была направлена на войну", – подчеркнул политолог-международник.

Так, в России даже макаронные заводы перестраивали на производство патронов. А те предприятия, которые производили сигареты, делали снаряды. В настоящее время страна-агрессор перезапустила 90% индустрии СССР. Бывший Советский Союз хотел соревноваться с Западом и потому имел соответствующие подходы в экономике.

Сейчас Путин перезапустил все эти заводы. Думаете, он их перезапустил, чтобы довоевать в Украине или воевать с Западом? ВПК запущен на полную катушку. Работает в 3 смены. А это значит, что Россия готовится к огромной войне. Наша война – это только пролог этой войны,

– считает Осипенко.

У Запада есть шанс

Поэтому европейские и американские лидеры должны готовиться к большой войне. Сейчас самое время запускать свои военно-промышленные комплексы и перевооружаться. А если западные страны считают, что они откупятся от России деньгами и технологиями, и думают, что сотрудничество с ней может их обезопасить и быть "предохранителем войны", то это не так.

"Россия всегда воевала и брала то, что она хочет. Их стратеги пишут в доктринах, что Россия – это "дышащая империя". "Сейчас мы уступили чем-то, потом вернемся и заберем еще больше, потому что нас оскорбили", – добавил политолог-международник.

Сейчас Украина – "щит" Европы. Наше государство дает возможность европейским странам и США подготовиться к большой войне. А если они не будут поддерживать Украину, то потеряют это время и будут более уязвимыми перед альянсом России и Китая.

Некоторые западноевропейские страны уверены, что до них угроза от страны-агрессора не дойдет. Мол, могут договориться, потому что Россия нуждается в технологиях и деньгах, которые они имеют. В то же время все угрозы осознали страны Балтии и Польша.

Большие колебания

Запад не пришел к общему решению по поводу того, что делать с Россией, которая бросила ему вызов. Возникает вопрос – успокоиться и пытаться договориться, вернуться к бизнесу или побеждать, чтобы Россия была дефрагментирована. Однако последний вопрос, по мнению западных аналитиков, опаснее.

Все потому, что Запад любит управлять конфликтами и идти по плану. А этот вопрос – неуправляемый. К тому же, негосударственные группировки могут иметь свои террористические цели.

Ядерное оружие, которое может расползтись. То есть много рисков, которые Запад не контролирует. И они не знают, что делать. И поэтому они реактивно реагируют. Нет сценария победы над Россией. Есть сценарий с большим масштабом колебания – или развалить Россию, или договариваться с ней, чтобы она вернулась к "нормальности",

– сказал Руслан Осипенко.

Это дает возможность Владимиру Путину растягивать ресурсы Запада и начинать новые войны. А еще – доказывать западным странам, что они неэффективны в противостоянии с персоналистскими режимами.

Как Россия готовится к большой войне: смотрите видео

Если Путина снова переизберут, то он легитимизируется перед элитой и народом. Так что сможет воевать еще 10 лет. Он будет молча уничтожать российский народ, а те молча будут идти на войну. Мол, на них "напало НАТО и они в опасности".

"Умирать колоннами – в чем сила персоналистского режима по сравнению с демократическими режимами. Это нужно учитывать в своих стратегиях. К сожалению, Запад пока не учитывает – он живет мирными стратегиями", – отметил политолог-международник.

Тем временем НАТО немного начало действовать. Так, Альянс усилил восточный фланг новыми бригадами и модернизировал свою стратегию.

Пока что другие страны Европы только начинают осознавать, что война большая и надолго. Тем временем Россия запустила промышленность, модернизирует военную и экономическую тактику. А также – опережает Запад на год – полтора.

Россия хочет войны