Сложные бои за железную дорогу: в ВСУ рассказали, что происходит на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении происходит постоянное динамическое движение с применением авиации, артиллерии и нанесением ракетных ударов. Россияне продолжают штурмы на южном фланге Бахмута, пытаясь отбить утраченные позиции.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, отметив, что украинские защитники и защитницы отбивают все нападения врага.

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Выход россиян из Бахмута

Российские захватчики держат в Бахмуте мощные силы – более 10 тысяч человек. Ситуация совсем не похожа на то, что россияне будут сдавать город или перебрасывать силы на Южное направление.

Не стоит недооценивать врага. В течение этого времени мы уже видели много разных выходок оккупантов. Противник коварен, поэтому не стоит расслабляться – надо быть готовым к чему-угодно,

– сказал Евлаш.

Более того, судя по атакам, которые оккупанты проводят на Клещеевском и Андреевском направлениях, а также на северном фланге близ Бахмута, нельзя говорить о том, что россияне собираются так просто покинуть это место.

"Я думаю, что говорить о сдаче Бахмута еще рано", – заметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

Какая ситуация в районе железной дороги возле Бахмута: смотрите видео

Сколько россиян на Бахмутском направлении

В целом на Бахмутском направлении сосредоточено 53 тысячи российских военных, но больше всего остается на Лимано-Купянском. Там находится примерно 110 тысяч оккупантов.

Суммарно враг удерживает большую силу в зоне ответственности Восточной группировки войск. Ведь россияне не покидают свою основную цель – захватить Луганскую и Донецкую области, поэтому аккумулируют здесь свои резервы.

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"Мы знаем, что оккупанты уже привлекли 25 армию, также применяют и другие добровольческие отряды. Поэтому держим строй, следим за врагом и готовимся адекватно реагировать на действия противника", – подчеркнул Евлаш.

Тактика врага

Сложно говорить о чрезвычайной тактике, ведь обычно просто идут штурмовые группы до 30 человек, иногда ДРГ по 5 – 10 человек. Российские захватчики пытаются проникнуть и нанести огневое поражение, сделать засаду для того, чтобы пробить дыру в нашей обороне, а затем закрепиться и дождаться своих основных сил. Однако все попытки безуспешны.

Россияне активно используют артиллерию. Например, за прошедшие сутки произошло 585 обстрелов, включая танковые обстрелы, АГС, СПГ, сюда добавляется и стрелковое оружие,

– добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

Также противник применяет авиацию. Чаще оккупанты используют ее на Лимано-Купянском направлении, поскольку подразделения 25 армии плохо подготовлены, а артиллерию ВСУ уничтожают. Поэтому сейчас россияне прибегают к тактике нанесения ударов авиацией. Например, Ка-52 могут достаточно далеко зависать в небе и наносить огневые удары. Впрочем, прицельность этих ударов остается невысокой.

На Бахмутском направлении за минувшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Противник продолжает штурмовать наши позиции на южном фланге, ведь там господствующие высоты и рядом трасса и железная дорога. Враг любой ценой пытается отразить утраченные позиции.

В районе железной дороги идут тяжелые бои. Здесь разворачиваются ключевые события. Нельзя сказать, что сейчас она полностью наша или их. В настоящее время продолжаются интенсивные боевые действия с применением беспилотников, артиллерии, стрелкового оружия, танков и т.д. Сейчас там очень горячо,

– сказал Евлаш.

Россияне пытаются остановить наступление ВСУ

На Лимано-Купянском направлении русские формируют штурмовые роты. Ранее говорили о 12, однако сейчас уже известно о 15 и еще 3 оккупанты планируют сформировать. То есть до 20 рот, которые будут пытаться пробивать инженерные и минно-взрывные заграждения.

На Бахмутском направлении российские захватчики и не перестают это делать. На северном фланге, применяя такие контрнаступательные действия, оккупанты пытаются остановить украинское наступление, идя лоб в лоб. В то же время на южном – штурмуют, чтобы отразить утраченные позиции,

– отметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

За минувшие сутки в районе Бахмута враг нанес 2 ракетных удара. Противник бьет по нашим логистическим объектам, объектам инфраструктуры и т.д. Непрерывные штурмы происходят повсюду, кроме Лимано-Купьянского направления. Сейчас там враг акцентирует внимание на артиллерии.

Ситуация на Бахмутском направлении