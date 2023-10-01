Сложные бои за железную дорогу: в ВСУ рассказали, что происходит на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении происходит постоянное динамическое движение с применением авиации, артиллерии и нанесением ракетных ударов. Россияне продолжают штурмы на южном фланге Бахмута, пытаясь отбить утраченные позиции.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, отметив, что украинские защитники и защитницы отбивают все нападения врага.
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Выход россиян из Бахмута
Российские захватчики держат в Бахмуте мощные силы – более 10 тысяч человек. Ситуация совсем не похожа на то, что россияне будут сдавать город или перебрасывать силы на Южное направление.
Не стоит недооценивать врага. В течение этого времени мы уже видели много разных выходок оккупантов. Противник коварен, поэтому не стоит расслабляться – надо быть готовым к чему-угодно,
– сказал Евлаш.
Более того, судя по атакам, которые оккупанты проводят на Клещеевском и Андреевском направлениях, а также на северном фланге близ Бахмута, нельзя говорить о том, что россияне собираются так просто покинуть это место.
"Я думаю, что говорить о сдаче Бахмута еще рано", – заметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.
Какая ситуация в районе железной дороги возле Бахмута: смотрите видео
Сколько россиян на Бахмутском направлении
В целом на Бахмутском направлении сосредоточено 53 тысячи российских военных, но больше всего остается на Лимано-Купянском. Там находится примерно 110 тысяч оккупантов.
Суммарно враг удерживает большую силу в зоне ответственности Восточной группировки войск. Ведь россияне не покидают свою основную цель – захватить Луганскую и Донецкую области, поэтому аккумулируют здесь свои резервы.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
"Мы знаем, что оккупанты уже привлекли 25 армию, также применяют и другие добровольческие отряды. Поэтому держим строй, следим за врагом и готовимся адекватно реагировать на действия противника", – подчеркнул Евлаш.
Тактика врага
Сложно говорить о чрезвычайной тактике, ведь обычно просто идут штурмовые группы до 30 человек, иногда ДРГ по 5 – 10 человек. Российские захватчики пытаются проникнуть и нанести огневое поражение, сделать засаду для того, чтобы пробить дыру в нашей обороне, а затем закрепиться и дождаться своих основных сил. Однако все попытки безуспешны.
Россияне активно используют артиллерию. Например, за прошедшие сутки произошло 585 обстрелов, включая танковые обстрелы, АГС, СПГ, сюда добавляется и стрелковое оружие,
– добавил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.
Также противник применяет авиацию. Чаще оккупанты используют ее на Лимано-Купянском направлении, поскольку подразделения 25 армии плохо подготовлены, а артиллерию ВСУ уничтожают. Поэтому сейчас россияне прибегают к тактике нанесения ударов авиацией. Например, Ка-52 могут достаточно далеко зависать в небе и наносить огневые удары. Впрочем, прицельность этих ударов остается невысокой.
На Бахмутском направлении за минувшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Противник продолжает штурмовать наши позиции на южном фланге, ведь там господствующие высоты и рядом трасса и железная дорога. Враг любой ценой пытается отразить утраченные позиции.
В районе железной дороги идут тяжелые бои. Здесь разворачиваются ключевые события. Нельзя сказать, что сейчас она полностью наша или их. В настоящее время продолжаются интенсивные боевые действия с применением беспилотников, артиллерии, стрелкового оружия, танков и т.д. Сейчас там очень горячо,
– сказал Евлаш.
Россияне пытаются остановить наступление ВСУ
На Лимано-Купянском направлении русские формируют штурмовые роты. Ранее говорили о 12, однако сейчас уже известно о 15 и еще 3 оккупанты планируют сформировать. То есть до 20 рот, которые будут пытаться пробивать инженерные и минно-взрывные заграждения.
На Бахмутском направлении российские захватчики и не перестают это делать. На северном фланге, применяя такие контрнаступательные действия, оккупанты пытаются остановить украинское наступление, идя лоб в лоб. В то же время на южном – штурмуют, чтобы отразить утраченные позиции,
– отметил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.
За минувшие сутки в районе Бахмута враг нанес 2 ракетных удара. Противник бьет по нашим логистическим объектам, объектам инфраструктуры и т.д. Непрерывные штурмы происходят повсюду, кроме Лимано-Купьянского направления. Сейчас там враг акцентирует внимание на артиллерии.
Ситуация на Бахмутском направлении
- Аналитики ISW написали, что армия России может выйти из Бахмута для того, чтобы усилить Мелитопольское направление. Несмотря на то, какое решение не приняли бы оккупанты, последствия для врага будут негативными.
- Разведка Британии подтвердила, что россияне перебросили под Бахмут наемников ЧВК "Вагнера". Поскольку боевики осведомлены в ситуации на этом участке фронта, они могут пригодиться врагу.
- Во время стабилизационных действий ВСУ оккупанты безуспешно пытаются контратаковать, перехватить инициативу и восстановить утраченные позиции или улучшить положение, в котором они оказались.