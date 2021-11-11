Готовы "подставить плечо": в России прокомментировали вероятные санкции ЕС в отношении Беларуси
11 ноября 2021 , 20:10Читати новину українською
Источник:24 канал
В Кремле заявили, что готовы поддержать Минск. В частности, речь идет о поддержке в случае применения санкций ЕС.
Санкции Евросоюз может усилить из-за обострения ситуации с беженцами на границе с Литвой и Польшей. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, пишут российские СМИ.
Услышит звонок из Кремля, – журналист о том, остановит ли Лукашенко транзит газа по Европе
Россия заявила, что поможет Беларуси в случае санкций ЕС
Панкин заявил, что Москва готова поддержать Беларусь, если Евросоюз введет новые санкции против страны.
Белорусскими друзьями мы всегда подставляем плечо,
– заявил Панкин.
В частности, вопросы санкций могут рассмотреть 15 ноября на встрече глав МИД в Брюсселе.Обратите внимание! С 8 ноября на польско-белорусской границе заметили много беженцев, пытавшихся попасть в Польшу. Поэтому страна направила на границу 12 тысяч военных. НАТО и ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз, потому что ранее против режима уже ввели санкции.
Вероятное введение новых санкций против Беларуси: что известно
- 11 ноября издание Bloomberg заявило, что Евросоюз готовит новые санкции из-за поведения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после встречи с Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США готовят наказание режиму Лукашенко за организацию "гибридной атаки" на союзников.
- В частности, санкции хотят ввести против российского "Аэрофлота", турецкой Turkish Airlines и белорусской "Белавиа". Все потому, что они причастны к перевозке беженцев. Хотя Лукашенко это отрицает.
- Журналист Рикард Юзвяк заявил, что в ЕС уже утвердили критерии для нового пакета санкции против Беларуси. Соответственно с понедельника, 15 ноября, начнут формировать санкционные списки.