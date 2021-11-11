Готовы "подставить плечо": в России прокомментировали вероятные санкции ЕС в отношении Беларуси

В Кремле заявили, что готовы поддержать Минск. В частности, речь идет о поддержке в случае применения санкций ЕС.

Санкции Евросоюз может усилить из-за обострения ситуации с беженцами на границе с Литвой и Польшей. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, пишут российские СМИ.

Услышит звонок из Кремля, – журналист о том, остановит ли Лукашенко транзит газа по Европе

Россия заявила, что поможет Беларуси в случае санкций ЕС

Панкин заявил, что Москва готова поддержать Беларусь, если Евросоюз введет новые санкции против страны.

Белорусскими друзьями мы всегда подставляем плечо,

– заявил Панкин.

В частности, вопросы санкций могут рассмотреть 15 ноября на встрече глав МИД в Брюсселе.

Вероятное введение новых санкций против Беларуси: что известно