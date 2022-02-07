Готовы предоставить силы и ресурсы, – Минобороны Словакии о военной помощи Украине

В Словакии опровергли информацию, которую распространяли СМИ, якобы американцы будут тренировать украинских военных на словацкой территории. Однако в Минобороны заверили, что помогать Украине будут.

По словам Министра обороны Словакии Ярослава Надь, обучение военных является одним из возможных вариантов, которые Братислава может предложить Киеву. По поводу помощи Украине проходят дебаты в Совбезе.

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В Совбезе Словакии обсуждают ситуацию на границе

Прежде всего словацкая власть обсуждает шаги, на которые нужно будет пойти в случае ухудшения ситуации.

Могу снова подтвердить, что словацкие вооруженные силы готовы выделить необходимые силы и ресурсы. Я также могу подтвердить, что мы тесно контактируем с украинским правительством, чтобы наша помощь была максимально приемлемой,

– подчеркнул Надь.

Отметим, что недавно издание The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщало, что американские военные будут учить украинцев на словацкой территории. В Минобороны Словакии подчеркнули: такую ​​возможность даже не обсуждали.

Обучение иностранных военных имело бы свои риски, – эксперты

Аналитик по вопросам безопасности Андор Шандор отметил, что обучение иностранных военных на территории Словакии имело бы действительно свои риски. Это ведь можно было рассматривать как вступление в военный конфликт.

В конце концов словацкие чиновники должны быть безумными, чтобы допустить что-то подобное,

– сказал Шандор.

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Как западные страны помогают Украине перед возможным наступлением

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина направила запросы государствам-союзникам о своих нуждах перед возможной военной агрессией.

США, между тем, направили в Украину уже 8-й борт с военной помощью.

Польша официально поддержала предоставление Украине военной помощи из-за эскалации из России: предоставят ПЗРК Piorun.

Ранее Украина и Великобритания ратифицировали соглашение о вооружении на 1,7 миллиарда стерлингов.

Канада продлила военную миссию UNIFIER в Украине и пообещала передать украинцам нелетальное оружие.

Что украинцам следует понять о войне с Россией – в "Грани правды":