График эвакуационных поездов на 11 марта: полный список рейсов

11 марта 2022 , 04:07
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Источник:

телеграм-канал УЗ

Война, которую против Украины развязала Россия, заставляет сотни тысяч людей покидать родной дом. Эвакуировать украинцев из районов активных боевых действий помогает, в частности, Укрзализныця.

Железной дорогой можно добраться в ряд западных областей, с начала войны туда уже прибыли более 2 миллионов украинцев. Кроме этого, есть рейсы и за границу. График на 11 марта – дальше.

Важно Берите воду и сохраняйте спокойствие: в Укрзализныце напомнили простые правила эвакуации

Эвакуационные рейсы в пределах Украины

Из Киева:

  • 06:23 – №114, 142 Львов – Лиман;
  • 07:00 – №732 Дарница – Днепр;
  • 08:00 – №705 Дарница – Львов;
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск;
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов;
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов;
  • 17:00 – №743 Киев – Львов;
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино;
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг;
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород;
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано–Франковск;
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов;
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород;
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец;
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп;
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта;
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье;
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса;
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель;
  • 21:50 – №15 Харьков – Рахов;
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы;
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы;
  • 22:37 – №91 Киев – Львов;
  • 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород;
  • 22:49 – №138 Хмельницкий – Лиман;
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по станции Харьков:

  • 04:11 – №114, 142 Лиман – Львов;
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов;
  • 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород;
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;
  • 15:09 – №15 Харьков – Рахов;
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр;
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск.

Рейсы по станции Днепр:

  • 06:23 – №796 Днепр – Харьков;
  • 08:16 – №738 Запорожье – Киев;
  • 14:00 – №731 Днепр – Львов;
  • 14:26 – №41 Днепр – Трускавец;
  • 16:39 – №6 Запорожье – Рахов.

Рейсы по станции Запорожье:

  • 11:07 – №006 Рахов – Запорожье;
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов;
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов.

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Рейсы по станции Винница:

  • 00:28 – №105 Киев – Одесса;
  • 00:58 – №078 Одесса – Ковель;
  • 01:05 – №041 Днепр – Трускавец;
  • 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий;
  • 03:42 – №060 Чоп – Киев;
  • 03:42 – №058 Ворохта – Киев;
  • 03:54 – №106 Одесса – Киев;
  • 04:31 – №081 Ужгород – Киев;
  • 04:42 – №050 Трускавец – Киев;
  • 06:03 – №056 Рахов – Киев;
  • 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев;
  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец – Подольский;
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов;
  • 19:38 – №138 Хмельницкий – Лиман;
  • 20:50 – №716 Львов – Киев;
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород;
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр;
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец;
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта;
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп

Как пояснили в Укрзализныце, дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.

Впрочем, уже анонсировали следующее:

  • Краматорск – поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, в 11:00;
  • Харьков – поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, в 09:40;
  • Днепр – поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, в 12:00;
  • Кривой Рог – поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, в 11:00;
  • Кривой Рог – поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, в 14:50;
  • Одесса – поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, в 22:32;
  • Житомир – поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 и 13:00;
  • Жмеринка – поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00;
  • Авдеевка – поезд 7931 Авдеевка – Днепр в 15:00.

К теме УЗ за неделю доставила почти 9 тысяч тонн грузов для поддержки пострадавших, – Кубраков.

Международные эвакуационные рейсы

В Польшу:

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

До Венгрии:

со станции Чоп в станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала города Мукачево отправляется поезд Венгерской железной дороги в Будапешт.

В Словакию:

  • № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
  • № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

В Румынию:

  • поезд Одесса – Тульча (Румыния) уходит в 23:23.

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Автор: Ірина Буртик