График эвакуационных поездов на 11 марта: полный список рейсов
Источник:телеграм-канал УЗ
Война, которую против Украины развязала Россия, заставляет сотни тысяч людей покидать родной дом. Эвакуировать украинцев из районов активных боевых действий помогает, в частности, Укрзализныця.
Железной дорогой можно добраться в ряд западных областей, с начала войны туда уже прибыли более 2 миллионов украинцев. Кроме этого, есть рейсы и за границу. График на 11 марта – дальше.
Важно Берите воду и сохраняйте спокойствие: в Укрзализныце напомнили простые правила эвакуации
Эвакуационные рейсы в пределах Украины
Из Киева:
- 06:23 – №114, 142 Львов – Лиман;
- 07:00 – №732 Дарница – Днепр;
- 08:00 – №705 Дарница – Львов;
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск;
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львов;
- 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск;
- 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский;
- 15:02 – №55 Киев – Рахов;
- 17:00 – №743 Киев – Львов;
- 17:12 – №13 Киев – Солотвино;
- 17:42 – №792 Киев – Кременчуг;
- 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий;
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород;
- 19:06 – №44 Киев – Ивано–Франковск;
- 19:48 – №95 Киев – Рахов;
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород;
- 20:12 – №49 Киев – Трускавец;
- 20:21 – №59 Киев – Чоп;
- 20:21 – №57 Киев – Ворохта;
- 21:07 – №38 Киев – Запорожье;
- 21:15 – №105 Киев – Одесса;
- 21:22 – №97 Киев – Ковель;
- 21:50 – №15 Харьков – Рахов;
- 22:03 – №149 Полтава – Черновцы;
- 22:22 – №7 Киев – Черновцы;
- 22:37 – №91 Киев – Львов;
- 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород;
- 22:49 – №138 Хмельницкий – Лиман;
- 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.
Рейсы по станции Харьков:
- 04:11 – №114, 142 Лиман – Львов;
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов;
- 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород;
- 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман;
- 15:09 – №15 Харьков – Рахов;
- 19:27 – №795 Харьков – Днепр;
- 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса;
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск.
Рейсы по станции Днепр:
- 06:23 – №796 Днепр – Харьков;
- 08:16 – №738 Запорожье – Киев;
- 14:00 – №731 Днепр – Львов;
- 14:26 – №41 Днепр – Трускавец;
- 16:39 – №6 Запорожье – Рахов.
Рейсы по станции Запорожье:
- 11:07 – №006 Рахов – Запорожье;
- 12:20 – №120 Запорожье – Львов;
- 14:45 – №005 Запорожье – Рахов.
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Рейсы по станции Винница:
- 00:28 – №105 Киев – Одесса;
- 00:58 – №078 Одесса – Ковель;
- 01:05 – №041 Днепр – Трускавец;
- 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий;
- 03:42 – №060 Чоп – Киев;
- 03:42 – №058 Ворохта – Киев;
- 03:54 – №106 Одесса – Киев;
- 04:31 – №081 Ужгород – Киев;
- 04:42 – №050 Трускавец – Киев;
- 06:03 – №056 Рахов – Киев;
- 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев;
- 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев;
- 17:20 – №769 Киев – Каменец – Подольский;
- 18:07 – №055 Киев – Рахов;
- 19:38 – №138 Хмельницкий – Лиман;
- 20:50 – №716 Львов – Киев;
- 21:45 – №081 Киев – Ужгород;
- 22:32 – №042 Трускавец – Днепр;
- 23:17 – №049 Киев – Трускавец;
- 23:26 – №057 Киев – Ворохта;
- 23:26 – №059 Киев – Чоп
Как пояснили в Укрзализныце, дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока.
Впрочем, уже анонсировали следующее:
- Краматорск – поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, в 11:00;
- Харьков – поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, в 09:40;
- Днепр – поезд 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, в 12:00;
- Кривой Рог – поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, в 11:00;
- Кривой Рог – поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, в 14:50;
- Одесса – поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, в 22:32;
- Житомир – поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 и 13:00;
- Жмеринка – поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00;
- Авдеевка – поезд 7931 Авдеевка – Днепр в 15:00.
К теме УЗ за неделю доставила почти 9 тысяч тонн грузов для поддержки пострадавших, – Кубраков.
Международные эвакуационные рейсы
В Польшу:
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
До Венгрии:
со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала города Мукачево отправляется поезд Венгерской железной дороги в Будапешт.
В Словакию:
- № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
- № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.
В Румынию:
- поезд Одесса – Тульча (Румыния) уходит в 23:23.
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