Графики не действуют: в Киеве и области – экстренные отключения света

В Киеве и области есть проблемы с электроснабжением. Поэтому вводят экстренные отключения света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК. Поэтому заранее зарядите свои гаджеты и павербанки.

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Что со светом в столице и регионе

В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.

В Киевской области также происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию,

– отметили в ДТЭК.

Неутешительный прогноз по свету в Киеве

Сергей Коваленко рассказал, что о приближении к плановым графикам в Киеве пока даже не стоит рассчитывать. Поскольку сейчас есть мощность на 50% меньше необходимой, из которой нужно заживить критическую инфраструктуру.

В то же время, гендиректор YASNO сообщил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру. Поэтому Киев в основном с водой и отоплением.

Кроме того, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время. Но есть ряд домов, которые не включались с утра 19 декабря.

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