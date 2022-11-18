Украина приходит в себя от обстрелов: графики отключений света 18 ноября

После очередного массированного обстрела украинская энергосистема оказалась в тяжелом положении. Для ликвидации последствий обстрелов в Украине продолжат выключать свет.

Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов в Украине. В Укрэнерго вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по всей Украине.

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Отключение света в Запорожье

В Запорожской области 18 ноября продлено действие графиков стабилизационных почасовых отключений электроэнергии. Графики действуют с 00:00, отключения начались со второй очереди, затем погашается третья, затем первая.

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Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений. Отключения могут повторяться в течение дня, а также на следующие сутки в том же порядке с таким же 3-часовым временем интервалом.

Узнать график отключения на вашей улице можно по этой ссылке .

Когда не будет света в Киеве

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль опубликовал графики плановых отключений электрической энергии в Ровенской области 18 – 20 ноября.

Графики отключений в Ровно доступны по этой ссылке ;

графики отключений в Ровенской области можно найти здесь .

Виталий Коваль отметил, что при восстановлении поврежденного оборудования Укрэнерго и стабилизации ситуации в электросетях Ровенщины, графики будут откорректированы. А продолжительность и количество отключений – сокращено.

Отключение света в Черкассах

18 ноября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области начнут использовать графики аварийных отключений с уточнением часов отключения/включения.

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Свет в Черкасской области будут открывать две очереди, где на 3 часа будет выключаться электроэнергия и на 3 часа будет включаться. Период отключения будет достигать 3 часов, но может быть и длиннее.

С графиками отключений можно ознакомиться по этой ссылке .

Как будут выключать свет на Волыни

Волынеблэнерго ввело графики почасового отключения на 18 ноября Вместе с тем, Укрэнерго не отменены графики аварийных отключений.

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Из-за параллельного применения диспетчером Укрэнерго планового графика почасового отключения и экстренного графика аварийного отключения перерыва в электроснабжении могут продолжаться дольше или электроэнергия может исчезать не в те часы, как заявлено в предварительно разработанном плане.

Также время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике почасового отключения на 10-20 минут. Такое отклонение связано с технологическим процессом переключения очередей службами "Волыньоблэнерго".

Ознакомиться с графиком можно на сайте Волыньобленерго по ссылке .

В Закарпатье отменили аварийные отключения

По состоянию на 7.00 утра 18 ноября диспетчером Укрэнерго отменено действие графиков аварийных отключений в Закарпатской области.

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В то же время графики почасовых отключений продолжают действовать.

Узнать график почасовых отключений света в Закарпатской области можно по этой ссылке .

Отключение света в Сумах

18 ноября на территории Сумской области по распоряжению "Укрэнерго" применяются графики почасовых отключений электроэнергии.

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Графики отключений будут действовать в Сумской области с 00.00 до 24.00. Однако в течение дня возможно введение аварийных отключений.

Свет в Сумской области будут выключать в четыре очереди. Узнать, когда не будет света у вас – можно здесь .



Как подготовиться к отключению света / Инфографика 24 канала

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