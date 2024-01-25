За 5 минут могут убить людей: российские войска используют гранаты с ядовитым газом
Источник:АрмияИнформ
Россия начала чаще использовать химическое оружие. Так, государство-агрессор увеличивает использование боеприпасов с химическими веществами и применяет новый вид гранат.
В декабре 2023 года зафиксировали 81 случай использования российских гранат с отравляющими веществами. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик.
Смотрите также Очевидная провокация: для чего россияне разгоняют свою версию о падении Ил-76
Россияне используют новый вид гранат с ядовитым газом
Известно, что в декабре впервые зафиксировали применение гранаты РГ-Во.
Эта граната содержит хлорацетофенон - вещество удушающего действия, запрещена Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов.
Так, в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагают, что в случае попадания такого боеприпаса в помещение или блиндаж достаточно 5 минут, чтобы убить там людей.
Установлено, что образец гранаты изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен СССР.
Таким образом, в 2017 году россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось,
- отметил капитан Андрей Рудик.
В Центре не исключают, что сегодня Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.Справка! В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники отметили, что по состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.
Случаи использования химического оружия россиянами
- Российские оккупанты использовали на фронте химическое оружие против Вооруженных Сил Украины. В ноябре 2023 года стало известно, что войска России, вероятно, применили хлорпикрин. Аналитики Deep State заявили, что зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском участке.
- Российские оккупанты в июле 2023 года снова применили в Украине химические боеприпасы, в частности на Юге нашего государства. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что россияне применили химические снаряды в районе Новоданиловки. По его информации, враг совершил два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество. Вероятно, говорится о хлорпикрине.