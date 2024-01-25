За 5 минут могут убить людей: российские войска используют гранаты с ядовитым газом

Россия начала чаще использовать химическое оружие. Так, государство-агрессор увеличивает использование боеприпасов с химическими веществами и применяет новый вид гранат.

В декабре 2023 года зафиксировали 81 случай использования российских гранат с отравляющими веществами. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик.

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Россияне используют новый вид гранат с ядовитым газом

Известно, что в декабре впервые зафиксировали применение гранаты РГ-Во.

Эта граната содержит хлорацетофенон - вещество удушающего действия, запрещена Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов.

Так, в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагают, что в случае попадания такого боеприпаса в помещение или блиндаж достаточно 5 минут, чтобы убить там людей.

Установлено, что образец гранаты изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен СССР.

Таким образом, в 2017 году россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось,

- отметил капитан Андрей Рудик.

В Центре не исключают, что сегодня Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.

Случаи использования химического оружия россиянами

Российские оккупанты использовали на фронте химическое оружие против Вооруженных Сил Украины. В ноябре 2023 года стало известно, что войска России, вероятно, применили хлорпикрин. Аналитики Deep State заявили, что зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском участке.

Российские оккупанты в июле 2023 года снова применили в Украине химические боеприпасы, в частности на Юге нашего государства. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что россияне применили химические снаряды в районе Новоданиловки. По его информации, враг совершил два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество. Вероятно, говорится о хлорпикрине.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники отметили, что по состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.