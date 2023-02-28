Фортификационные сооружения и усиленное внимание: что происходит на границе с Молдовой

С начала полномасштабного вторжения наши Силы обороны усилили направление у Приднестровья. Это ведь территория, на которой с 1992 года находятся российские вооруженные силы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, какая ситуация сейчас на границах с Молдовой. По его словам, Украина все еще усиливает это направление, пишет 24 Канал.

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Что происходит на границе с Молдовой

Происходит не только усиление подразделениями, но и проведение всех необходимых инженерно-фортификационных работ, чтобы Силы обороны могли осуществлять все необходимые меры, находясь на этом направлении,

– заявил Андрей Демченко.

По его словам, и границе с Молдовой в направлении Приднестровья, и границе с Беларусью, как и границе с Россией, Украина уделяет важное внимание. Ведь оккупанты, при необходимости, в любой момент могут прибегнуть к провокациям.

Что известно о ситуации с Молдовой: коротко