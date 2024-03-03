"Это катастрофа": почему так остро назрела проблема с мексиканской границей в США

Соединенные Штаты действительно имеют значительные проблемы на границе с Мексикой. Однако это не является причиной для того, чтобы брать вопрос помощи Украине и Израилю в "заложники". Все нужно решать параллельно.

Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что нелегальная миграция создает огромные проблемы в Соединенных Штатах. Прежде всего растет количество преступлений. В том числе и убийств.

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Кто виноват в миграционной проблеме

Как отметил Пинкус, избиратели давят на конгрессменов, чтобы эту ситуацию наконец решили. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп вообще выбрал эту тему едва ли не главной в предвыборной кампании. Здесь есть спекуляции, но тема действительно серьезная.

К примеру, в том же Нью-Йорке в метро проживают не только бездомные, но и нелегальные мигранты. Они могут получать льготы и возможности проживать в жилье для малоимущих. Это возмущает местное население.

В США уже начали распространяться различные венерические болезни, туберкулез и тому подобное. Также некоторые мигранты создают различные мафиозные группы, которые переправляют наркотики.

По разным данным, за последние три года в США переехали около 12 миллионов нелегалов. Была информация, что до конца года эта цифра вырастет до 18 миллионов.

Это – катастрофа. Сегодня это очень сильно закрутилось. Я связываю это с тем, что происходит в Украине, в Приднестровье, на Ближнем востоке. Это все делает один и тот же человек – Путин. Он убивает у себя оппозицию; угрожает миру ядерным оружием. И Запад все это терпит. В то же время считаю, что это – наша внутренняя проблема. И она не может касаться помощи Украине и Израилю,

– подчеркнул Пинкус.

Военная помощь для Украины: коротко