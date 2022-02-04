Границы Евросоюза Россию не останавливают, – Маляр о военной технике в Беларуси

Власти рассматривают различные возможные сценарии вероятного наступления России. В частности говорится и о возможной агрессии со стороны Беларуси.

События в Беларуси показали, что у нас прибавилась еще тысяча километров территории, которая требует усиленного внимания. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Маляр о вероятной угрозе наступления из Беларуси

Она отметила, что военную технику, которую Россия стягивает в Беларусь якобы для учений – оттуда не забирают. Поэтому сейчас там техники достаточно не только для того, чтобы демонстрировать мышцы Украине, но и Евросоюзу.

История с Беларусью показывает, что границы Евросоюза Россию не останавливают,

– заявила Маляр.

По ее словам, в Минобороны отмечают, что Украина сейчас фактически выполняет роль щита Европы от России. "Это проблема не только наша, это уже их проблема", – добавила она.

Российское войско в Беларуси: что известно

В Госдепе США предположили, что Россия может напасть на Украину из Беларуси.

Это обусловлено тем, что Москва активно перебрасывает в Беларусь танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты и другую военную технику.

В Кремле объясняют такие действия, что они якобы в рамках учений "Союзная решимость-2022".

Власти Польши также считают, что Россия намерена увеличить свое военное присутствие в Беларуси.