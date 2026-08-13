ФСБ России отменяет пограничные зоны между российскими регионами и оккупированными территориями Украины

Российская спецслужба подготовила проекты приказов о ликвидации пограничных зон между Ростовской и Воронежской областями и захваченными украинскими территориями.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на обнародованные проекты приказов ФСБ.

Москва такими действиями пытается юридически устранить внутренние барьеры и создать видимость полной интеграции оккупированных регионов в состав России.

Изменения касаются территорий, непосредственно прилегающих к оккупированным районам Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, где ранее действовал жесткий режим пересечения границы.

После начала полномасштабного вторжения перемещение из России на эти территории фактически приравнивалось к пересечению государственной границы. Теперь спецслужба предлагает перенести линию контроля непосредственно на внешние границы захваченных украинских земель.

Москва оправдывает изменения незаконной аннексией

В текстах проектов приказов отмену ограничений объясняют якобы "принятием в состав России" новых субъектов. Речь идет о незаконной аннексии четырех украинских областей, о которой Кремль объявил в сентябре 2022 года, несмотря на отсутствие полного контроля над ними.

Украина и международное сообщество категорически не признают эти территориальные претензии. Однако российские власти продолжают закреплять последствия оккупации с помощью административных и силовых процедур, изменяя порядок работы пограничных органов.

Отдельные правила ведомство предусмотрело для оккупированного Крымского полуострова. Там пограничная зона не исчезает полностью, а остается в пределах островов в Черном море, которые Россия считает своими.

В документах говорится, что местное управление ФСБ получит полномочия самостоятельно определять места и время въезда на эти островные территории. Также силовики будут устанавливать там соответствующие предупредительные знаки.

Решение российской спецслужбы является частью последовательной политики по созданию собственной административной реальности на захваченных землях. Россия активно внедряет свое законодательство, выдает документы и интегрирует местные системы управления в собственные государственные структуры.

Фактическое устранение внутреннего барьера призвано продемонстрировать, что Кремль рассматривает эти территории как неотъемлемую часть страны. В то же время никакие ведомственные правила не способны изменить международно признанный статус оккупированных украинских регионов.

Российские выборы на ВОТ Украины: что известно?

Политолог Олег Лесной заявил, что на оккупированных территориях Кремль будет пытаться показать высокую явку и поддержку "Единой России", хотя во многих населенных пунктах после боевых действий почти не осталось людей и нормальной жизни.

Он отметил, что подобным образом Москва уже пыталась придать видимость законности оккупации украинских земель, хотя международное право таких действий не признает.

По словам Лисного, российские псевдовыборы на оккупированных территориях лишь еще раз покажут разницу между формальной процедурой и реальной демократией. В то же время Лисный не ожидает жесткого давления на Кремль из-за этого, ведь западные страны по-прежнему оставляют Путину пространство для таких действий.