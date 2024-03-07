Гражданин Индии погиб на войне против Украины: обманом завербован в армию России
Во время полномасштабной войны против Украины погиб гражданин Индии. Мохаммед Асфан был обманом завербован в российские вооруженные силы.
Гибель Шри Мохаммеда Асфана подтвердило посольство Индии в России 6 марта. Впрочем, причину и место смерти не назвали, пишет 24 Канал.
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Обманули и завербовали в оккупационное войско
Нам стало известно о трагической гибели гражданина Индии Шри Мохаммеда Асфана. Мы поддерживаем связь с семьей и российскими властями. Миссия приложит усилия, чтобы отправить его бренные останки в Индию,
– заявили в посольстве Индии.
По информации news18, 30-летний Махаммед Асфан погиб в Украине после того, как его и еще нескольких граждан Индии обманули российские агенты и завербовали как "помощников" для вражеских военных.
Журналисты писали, что семья погибшего обращалась к правительству с просьбой помочь вернуть мужчин из зоны боевых действий. В МИД Индии заявили, что делают "все возможное", чтобы "досрочно освободить" почти 20 индийских граждан, которые работают как "вспомогательный персонал" в вооруженных силах России.
О гибели Асфана также написал журналист Наваб Абрар. Он показал фото.
Мохаммед Асфан погиб в российско-украинской войне. Он вместе с несколькими другими был обманут агентами и завербован как "помощники", которые воюют вместе с российской армией,
– отметил Наваб Абрар.
Наваб Абрар добавил, что у погибшего остались жена и двое детей. Кроме того, журналист отметил, что 24 февраля в оккупированном Донецке также погиб Гемал Ашвинбхай Мангукия из Гуджарата.
Россия заставила 7 граждан Индии воевать против Украины: что известно
- Заметим, что накануне в сети появилось видеообращение семь граждан Индии в военной форме. Мужчины рассказали, что их заставили подписать документы на русском.
- Отметили, что приехали в страну-агрессора, чтобы встретить Новый год, а оказались в армии.
- Индийцы обратились к правительству с просьбой о помощи. Рассказали, что турагент предложил им съездить и в Беларусь, иностранцы согласились, не ожидая никаких проблем.
- "Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас еще деньги, а потом исчез", – пожаловались мужчины. Добавили, что их передали российским силовикам, которые обманом склонили подписать какие-то документы.
- Когда же иностранцы фактически вступили в ряды вооруженных сил России, их предупредили, что за отказ грозит 10 лет тюрьмы.
- "Теперь нас заставляют воевать на войне против Украины", – заявили граждане Индии. Также подчеркнули, что международная огласка – их единственная надежда на жизнь.