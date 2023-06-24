"Гражданская война" в гугл-трендах России обогнала "СВО"

Прошел год и четыре месяца, как Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Или "СВО" – как назвали вторжение в кремлевских методичках. Теперь же "гражданская война" в запросах обогнала "СВО".

В городах России ночь на субботу 24 июня – бессонная. В Москве уже перекрывают улицы, а важнейшие объекты берут под усиленную охрану. Тем временем в Ростове заметили военную технику. Движение "Атеш" сообщило, что росгвардию отправили перехватить вагнеровцев. А россиянам становится как-то "тревожно".

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Что гуглят россияне

Пока оккупанты "пакетизировались" на фронте, российские власти врали населению, что "все идет по плану". В то же время сейчас люди, похоже, начинают понимать что что-то пошло не так. В гугл-трендах России "гражданская война" обогнала "СВО".



Гражданская война обогнала "СВО" / Скриншот 24 Канала



Гражданскую войну гуглят почти всюду / Скриншот 24 Канала

К слову, самый высокий интерес к "гражданской войне" за поиском – у жителей Калмыкии.

Также россияне активно гуглят:

"Что происходит";

"гражданская война – коротко";

"будет ли гражданская война в России";

"гражданская война – дата".

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