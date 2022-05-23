Гражданские жертвы россиян: еще три человека погибли из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области

23 мая 2022 , 21:38
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Источник:

Донецкая ВГА

Российские военные продолжают убивать мирных украинцев. В частности, 23 мая в результате вражеских обстрелов погибли 3 жителя Донбасса.

Об этом сообщил Павел Кириленко – глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Важно Донетчина может остаться без газа: кафиры повредили газопровод

Всего с начала войны россияне убили в Донецкой области 415 гражданских. Еще 1 146 человек получили ранения (это без учета жертв Мариуполя и Волновахи).

Только за 23 мая от рук захватчиков погибли еще 3 мирных жителей Донбасса:

  • в Заре,
  • Соледари;
  • Адамовцы.

Еще шесть человек за сегодняшний день получили ранения. В то время как установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе – пока невозможно.

Россия убивает гражданских! За все свои преступления россияне будут наказаны!
– заверил Кириленко.

Ситуация на Донбассе: последние новости

  • За сутки 22 мая российские кафиры обстреляли 49 населенных пунктов на Востоке. В результате погибли 9 человек, а еще 10 человек пострадали. За это время из районов ведения боевых действий на Донбассе спасатели эвакуировали 1092 человека.
  • Российские военные при попытке отрезать Луганщину от трассы Лисичанск – Бахмут повредили газопровод большого диаметра. Поэтому газоснабжение на Донетчину пока под вопросом.
  • В Авдеевке Донецкой области также произошел один из самых ужасных обстрелов с 2014 года. Пожар был виден во всем городе.
  • Российские военные ввели жесткий пропускной режим во временно оккупированном Мариуполе. Оккупанты установили так называемые "пропуска на передвижение".
  • 22 мая российские кафиры совершили 1 атаку на позиции украинских военных. Однако украинские защитники отбили ее и нанесли оккупантам значительные потери.
  • В Луганской области сменили время комендантского часа. С 23 мая она действует с 21:00 до 5:00.
  • Вместе с тем, украинские защитники впервые в современной истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" . Сжечь военную технику захватчиков удалось в районе Рубежного.

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Автор: Аліна Оліховська