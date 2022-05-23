Про це повідомив Павло Кириленко – голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Важливо Донеччина може залишитися без газу: окупанти пошкодили газопровід

Загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 415 цивільних. Ще 1 146 людей зазнали поранень (це без урахування жертв Маріуполя та Волновахи).

Так, лише за 23 травня від рук загарбників загинули ще 3 мирних жителів Донеччин:

у Зорі,

Соледарі;

Адамівці.

Ще шестеро людей за сьогодні дістали поранення. Тоді як встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі – наразі неможливо.

Росія вбиває цивільних! За всі свої злочини росіяни будуть покарані!,

– запевнив Кириленко.

Ситуація на Донбасі: останні новини

За добу 22 травня російські окупанти обстріляли 49 населених пунктів на Сході. Як наслідок, загинули 9 людей, а ще 10 осіб постраждали. За цей час з районів ведення бойових дій на Донбасі рятувальники евакуювали 1 092 людини.

Російські військові при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодили газопровід великого діаметру. Через це газопостачання на Донеччину наразі під питанням.

У Авдіївці на Донеччині також трапився один з найжахливіших обстрілів з 2014 року. Пожежі було видно у всьому місті.

Російські військові запровадили жорсткий пропускний режим у тимчасово окупованому Маріуполі. Окупанти встановили так звані "перепустки на пересування".

22 травня російські окупанти здійснили 1 атаку на позиції українських військових. Однак українські захисники відбили її та завдали окупантам значних втрат.

На Луганщині змінили час комендантської години. Від 23 травня вона діє з 21:00 до 5:00.

Разом з тим, українські захисники вперше у сучасній історії знищили російську САУ "Тюльпан". Спалити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного.

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