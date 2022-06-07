Греция назвала "цирком" и издевательством над Украиной немецкую схему передачи БМП

Германия бьет рекорды по обещаниям по поставке оружия Украине и их невыполнению. В Греции, которая должна передать БМП Украине в обмен на немецкие, удивлены затянутостью планов Шольца.

Источники в греческом правительстве сообщили СМИ, что первые немецкие танки в Греции ожидают увидеть не раньше чем через 2 месяца. Когда украинцы получат греческую бронетехнику – никто и не берется прогнозировать.

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Немцы отказываются поставлять Украине свои танки напрямую

Правительство Германии ранее отказалось поставлять Украине напрямую свои танки. Поэтому схема такова: немцы передают свои современные танки странам НАТО или ЕС, а те передают свои – более старые модели для ВСУ.

По такому плану Афины должны были передать Киеву БМП-1. Однако для этого специальный комитет Греции должен осмотреть танки Marder на территории Германии. Тогда их должны доставить на греческую территорию, а после этого военная техника поедет в Украину.

Греческие представители до сих пор не осмотрели германские танки

Процесс застрял еще на первом этапе. Афины до сих пор не получили приглашение для комиссии посетить Германию.

Когда Украина должна получить танки – когда война кончится?

– сказал представитель греческого Министерства обороны.

Не удержался от комментария и бывший глава Минобороны, который назвал сложный план канцлера Шольца "цирком и издевательством как Украины, так и Греции".

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Эпопея с оказанием оружия от Германии

СМИ пишут, что канцлер Шольц не хочет предоставлять тяжелое вооружение Украине, потому что опасается, что оно будет использовано на российской территории.

При посоле Украины в Германии Андрей Мельник заявил , что Украина сможет получить оружие от немцев уже в конце июня. При этом он отметил, что за 100 дней войны Берлин не предоставил Украине ни одну единицу тяжелого вооружения.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения в том, что Берлин затягивает с поставок вооружения и заверила, что Украине будут помогать в долгосрочной перспективе.

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