После объявления студентов о пикете: жена Гринкевича уволилась из "Львовской политехники"
Источник:ZAXID.NET
Жена бизнесмена Гринкевича, которого подозревают в хищении на закупках для ВСУ, 11 января уволилась из "Львовской политехники". Этому предшествовало объявление студентов о пикете.
Профессор Светлана Гринкевич написала заявление по собственному желанию. Об этом журналистам рассказали в университете.
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Светлана Гринкевич уволилась из политехники
Накануне, 10 января, студенты объявили о пикете с требованием уволить с работы Светлану Гринкевич. Соответствующая акция была запланирована на пятницу, 12 января, возле главного корпуса. Об этом рассказал руководитель львовского отделения ОО "Украинские студенты за свободу", студент "Львовской политехники" Роман Мацуев.
В университете рассказали, что согласно приказу от 11 января Светлана Гринкевич уволена с должности профессора кафедры маркетинга и логистики. Уточнили, что написала заявление на увольнение "по собственному желанию".
"Приказ Nº155-3-10. Уволить по собственному желанию по статье 38 КЗоТ Украины Гринкевич Светлану Степановну с должности профессора кафедры маркетинга и логистики с 11.01.2024", — рассказала Суспильному спикер университета Наталья Павлишин.
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Что известно о Светлане Гринкевич
- Светлана Гринкевич – профессор, доктор экономических наук. Работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики "Львовской политехники".
- Через неделю после задержания мужа, 8 января СМИ сообщали, что Гринкевич взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".
- По данным YouControl, она является соучредителем благотворительного фонда Hope.UA, которым руководит сын Роман Гринкевич. Также совладелица ряда фирм семейного бизнеса.
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Кратко о подозрении львовскому бизнесмену
- Муж Светланы Игорь Гринкевич – львовский бизнесмен, которого в конце декабря 2023 года задержали на взятке в размере 500 тысяч долларов. В ГБР сообщили, что подозреваемый пытался подкупить одного из руководителей Бюро.
- Несколько месяцев назад открыли уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен.
- Как установили в ходе следствия, к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные Гринкевичу предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имевшие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны.
- По предварительным оценкам, это привело к убыткам бюджета на 1,2 миллиарда гривен и срыву поставок.