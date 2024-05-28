Швеция отказалась от планов по отправке истребителей Gripen в Украину: в чем причина

Несколько государств попросили Швецию "притормозить" планы по отправке истребителей Gripen Украине. Это связано с сосредоточением на поставках самолетов F-16.

Об этом глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил информационному агентству TT в Брюсселе, о чем пишет издание Aftonbladet. Подробности о ситуации, читайте далее в материале.

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Швеция ставит на паузу отправку JAS-39

По словам шведского министра, другие страны, входящие в коалицию противовоздушной обороны, попросили Швецию подождать с поставкой системы Gripen.

Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16,

– объяснил Йонсон.

Отметим, что Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине истребители F-16. Ожидается, что первые самолеты будут поставлены в этом году.

Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставки Gripen – 24 Канал) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16,

– отметил глава Минобороны Швеции.

Также он добавил, что сейчас поставка Gripen не соответствует взглядам коалиции на внедрение двух систем истребительной авиации одновременно.

Что это за истребитель JAS 39 Gripen JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель, разработанный шведской компанией Saab. Он был принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году и с тех пор экспортировался в несколько других стран. Отметим, что эти самолеты имеют одно JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель, разработанный шведской компанией Saab. Он был принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году и с тех пор экспортировался в несколько других стран. Отметим, что эти самолеты имеют одно большое преимущество , потому что несут практически все вооружение европейских стран НАТО. Некоторое авиационное вооружение F-16 не поднимает, его для этого надо оборудовать.

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