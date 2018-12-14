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      Грипп в Украине: зафиксирована вторая смерть

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      В Украине от гриппа умер человек
      В Украине от гриппа умер человек / politeka.net

      В Харьковской области от гриппа умерла женщина 1956 года рождения, это вторая смерть от этой болезни в Украине в нынешнем сезоне.

      Об этом сообщила завотделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Артемчук, передает 057.ua.

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      "Она умерла от вируса гриппа 9 декабря. У нее не было прививки", – сказала она.

      Также Артемчук подтвердила, что 9-летняя девочка, которая умерла, болела вирусом гриппа АН3N2.

      "Патологоанатом подтвердил, что у нее была бронхопневмония. Она находилась в группе риска, у нее было сердечное заболевание. У девочки не было прививки от гриппа", – рассказала Оксана Артемчук.


      Симтомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Харькова Здоровье Лечение Грипп в Украине Медицина
      Источник: 24 Канал
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