Грипп в Украине: зафиксирована вторая смерть

В Харьковской области от гриппа умерла женщина 1956 года рождения, это вторая смерть от этой болезни в Украине в нынешнем сезоне.

Об этом сообщила завотделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Украины Оксана Артемчук, передает 057.ua.

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"Она умерла от вируса гриппа 9 декабря. У нее не было прививки", – сказала она.

Также Артемчук подтвердила, что 9-летняя девочка, которая умерла, болела вирусом гриппа АН3N2.

"Патологоанатом подтвердил, что у нее была бронхопневмония. Она находилась в группе риска, у нее было сердечное заболевание. У девочки не было прививки от гриппа", – рассказала Оксана Артемчук.



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