Зачем россияне запустили вброс с "грязной бомбой": специалист назвал главную причину
Российские оккупанты продолжают удивлять своими абсурдными вбросами. Теперь они начали рассказывать, что Украина якобы готовит использовать так называемую "грязную бомбу". Эти обвинения совершенно дикие, но так оккупанты хотят достичь важной для себя цели.
Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, все понимают, что это информационная операция от российских оккупантов.
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Хотят хоть как-то зацепиться за переговоры
Как отмечает Попович, Шойгу не просто так "сидел на телефоне" с министрами обороны США, Францией и Великобританией. Так оккупанты пытаются хоть как-то попробовать начать переговоры с Западом. Ведь сейчас им необходим перерыв.
На мой взгляд, эту ИПСО сделали для создания информационного повода, чтобы начать какие-либо переговоры. Зацепиться. Площадкой избрали министерство обороны. Знаем, что Шойгу активно в воскресенье "сидел на трубе" и названивал,
– отметил Попович.
Очевидно, что оккупанты надеялись сделать из этого определенный первый шаг для того, чтобы потом говорить о перемирии. "Грязная бомба" – обычный информационный повод, благодаря которому россияне пытались хоть как-то поговорить с Западом.
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Оккупанты распространяют бред о "грязной бомбе"
- В воскресенье, 23 октября, министр обороны России Сергей Шойгу начал названивать министрам обороны США, Франции, Великобритании и Турции. Он рассказывал абсурдный бред, что Украина собирается использовать "грязную бомбу" и хочет эскалации.
- Впоследствии США, Франция и Великобритания обнародовали совместное заявление, где опровергли подобный наезд со стороны России. Они подчеркнули, что это были "очевидно ложные обвинения".
- В Госдепе США также жестко ответили на подобные обвинения от России. Там четко подчеркнули – Россия ощутит последствия независимо от того, использует ли "грязную бомбу" или ядерное оружие.
- Что такое "грязная бомба" и насколько она опасна читайте в материале 24 канала.