Зачем россияне запустили вброс с "грязной бомбой": специалист назвал главную причину

Российские оккупанты продолжают удивлять своими абсурдными вбросами. Теперь они начали рассказывать, что Украина якобы готовит использовать так называемую "грязную бомбу". Эти обвинения совершенно дикие, но так оккупанты хотят достичь важной для себя цели.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, все понимают, что это информационная операция от российских оккупантов.

Тема Игра в "грязную бомбу": чего пытается достичь Москва новыми ядерными пугалками

Хотят хоть как-то зацепиться за переговоры

Как отмечает Попович, Шойгу не просто так "сидел на телефоне" с министрами обороны США, Францией и Великобританией. Так оккупанты пытаются хоть как-то попробовать начать переговоры с Западом. Ведь сейчас им необходим перерыв.

На мой взгляд, эту ИПСО сделали для создания информационного повода, чтобы начать какие-либо переговоры. Зацепиться. Площадкой избрали министерство обороны. Знаем, что Шойгу активно в воскресенье "сидел на трубе" и названивал,

– отметил Попович.

Очевидно, что оккупанты надеялись сделать из этого определенный первый шаг для того, чтобы потом говорить о перемирии. "Грязная бомба" – обычный информационный повод, благодаря которому россияне пытались хоть как-то поговорить с Западом.

Попович рассказал, зачем оккупанты бросили фейк о "грязной бомбе": смотрите видео

Оккупанты распространяют бред о "грязной бомбе"