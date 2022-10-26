Россия не смогла предоставить ООН никаких доказательств создания Украиной "грязной бомбы"
Источник:Reuters
Россия пытается распространить фейк о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу". Впрочем, доказательств этому нет.
Ранее Совбез ООН обсудил "грязную бомбу" на закрытом заседании. Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ якобы "удовлетворена" совещанием, поскольку "смогла повысить уровень осведомленности".
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У России нет доказательств создания Украиной "грязной бомбы"
Так, Россия инициировала заседание Совбеза ООН для обсуждения вопроса о "грязной бомбе". Однако заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки рассказал, что Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих утверждений.
Мы не видели и не слышали никаких новых доказательств,
– заявил Кариуки.
К тому же он назвал утверждение России "лживыми обвинениями". По словам Кариуки, это "чистая российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться".
Цинические заявления России о "грязной бомбе"
- Ранее на закрытом заседании заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что доказательства о "грязной бомбе" были переданы западным коллегам.
- В минобороны России заявили, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной".
- Также Сергей Шойгу решил позвонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".
- Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что риторика России о "грязной" бомбе направлена на реализацию конкретных целей.
- По словам Нарожного, российская истерика по поводу "грязной бомбы" – это информационная операция, чтобы давить на партнеров Украины и пытаться "отмыть" Россию от образа государства-террориста".
- Эксперты считают, что заявления Кремля делались для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.
- В то же время Франция, Турция и Великобритания скептически отнеслись к кремлевским "страшилкам".
- Кроме того, представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что Кремль получит соответствующий ответ – независимо от того, использует ли он так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.
- Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов также отреагировал на фейк о "грязной бомбе". Он заявил, что в Кремле сидят психически нездоровые люди.
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