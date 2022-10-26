Россия не смогла предоставить ООН никаких доказательств создания Украиной "грязной бомбы"

Россия пытается распространить фейк о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу". Впрочем, доказательств этому нет.

Ранее Совбез ООН обсудил "грязную бомбу" на закрытом заседании. Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ якобы "удовлетворена" совещанием, поскольку "смогла повысить уровень осведомленности".

Тема "Грязная бомба" и грязная технология: как Россия выводит ядерный шантаж на новый уровень

У России нет доказательств создания Украиной "грязной бомбы"

Так, Россия инициировала заседание Совбеза ООН для обсуждения вопроса о "грязной бомбе". Однако заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки рассказал, что Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих утверждений.

Мы не видели и не слышали никаких новых доказательств,

– заявил Кариуки.

К тому же он назвал утверждение России "лживыми обвинениями". По словам Кариуки, это "чистая российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться".

Цинические заявления России о "грязной бомбе"

Примечательно – Зеленский ответил Шойгу на заявление о "грязной бомбе" в Украине: смотрите видео