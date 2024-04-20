"В 95% случаев обучаемся – в бою": история создания легендарной Group 13 ГУР

Подразделение Group 13 ГУР МО было создано для уничтожения российского флота. На счету этой группы операторов морских дронов уже более полудесятка вражеских военных судов.

Примерно год назад руководство ГУР МО предложило создать новое подразделение именно для борьбы с российскими кораблями. Об этом основатель и командир Group 13 с позывным “Тринадцатый” рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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История создания подразделения

Желающих присоединиться к Group 13 было немало, однако не всем это удавалось. Каждый, желающий присоединиться, проходил отбор и личное собеседование с командиром.

Не все сюда попали, кто хотел. Потому что мы не пытаемся сделать там взвод, роту или батальон. Мы стараемся сделать максимально компактное, но при этом эффективное подразделение. И мы на этом уровне над этим работаем каждый день. Мы строимся, мы растем, мы учимся,

– рассказал "Тринадцатый".

За короткий промежуток времени подразделение выросло до мировых результатов – теперь Group 13 осуществляет уникальные операции, которых не было в истории мировых войн.

Бойцы обучаются в реальных боевых условиях

Украинские воины различных родов войск проходят обучение за рубежом, перенимают знания и опыт иностранных коллег, осваивают их оружие и тактики ведения боя. В то же время нет никого, кто бы мог обучать бойцов Group 13.

Одной из причин является то, что использование морских дронов-камикадзе MAGURA V5 в условиях войны для борьбы с вражеским флотом – это новая тактика в мире.

Нет таких людей, кто может приехать, например, в нашу страну и обучить наше подразделение. Они могут поделиться своим опытом ведения боевых действий, например, в масштабах кораблей. Но это совсем другое,

– поделился командир подразделения.

По его словам, каждая миссия предоставляет бойцам неоценимый опыт, которым никто не может поделиться.

В 95% случаев обучение наше проводится в реальных боевых условиях,

– подытожил "Тринадцатый".

Украина уничтожает российские корабли