Местами грозы: во Львове и области объявили штормовое предупреждение
Во Львове и области объявили штормовое предупреждение. Говорится о I уровне опасности, желтый.
Синоптики, в частности, предупреждали об опасных метеорологических явлениях. Поэтому в области стоит ожидать грозы и дожди.
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Что известно о штормовом предупреждении во Львове
Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что по территории Львовской области и городу Львову в ближайший час с сохранением до конца суток 4 сентября местами будут продолжаться грозы.
Именно поэтому метеорологи объявили по всей области І уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение во Львове 4 сентября / Фото Львовского регионального центра по гидрометеорологии
Ранее в Укргидрометцентре отметили, что 4 сентября погода будет теплой, а местами даже жаркой. В центральных, южных областях и в Крыму местами будет непогода в виде кратковременного дождя и грозы.
Какой будет погода в Украине 5 сентября
- По данным синоптиков из Укргидрометцентра, 5 сентября в Центре, на Юге и в Крыму прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. На остальной территории нашего государства осадков не будет.
- Ветер в этот день будет Северо-Восточный и Восточный, а его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду. В Южной части днем местами порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
- Температура 5 сентября будет теплой, а местами и жаркой. В столице столбики термометра поднимутся до отметки +26 – +28 градусов.
- К слову, 2 сентября синоптики зафиксировали новый температурный рекорд во Львове. Показатели термометра достигли 29,3 градуса тепла, что является абсолютным рекордом для этого дня за всю историю наблюдений.
- В интервью 24 Канала синоптик Диана Кривобок рассказала, что осень в Украине начнется с сухой и теплой погоды. Где-то примерно с середины сентября может быть определенное снижение температуры воздуха. Метеорологическое лето может, вероятно, закончиться во второй декаде сентября.
- Метеорологи прогнозируют относительно сухой сентябрь, лишь в краткосрочной перспективе ожидаются местами одиночные грозы. В этом месяце также ожидается заметное снижение общей грозовой активности, которая в целом присуща летнему периоду.