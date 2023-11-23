Кремль начал реабилитировать наемников "Вагнера": анализ британской разведки

В России вагнеровцы официально стали признавать ветеранами. Более того, ЧВК "Вагнера" недавно включили в структуру управления Росгвардии.

Таким образом, похоже, что Кремль начал реабилитировать наемников. Об этом в актуальном отчете сообщила британская разведка.

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В частности, группе наемников ЧВК "Вагнера" 14 ноября выдали удостоверение ветеранов боевых действий. Это первый случай, когда вагнеровцы официально сочли ветеранами.

Разведка обратила внимание, что министерство обороны России установило новую систему, позволяющую наемникам "Вагнера" получать ветеранские удостоверения и соответствующие выплаты.

Это последовало за длительным периодом неопределенности относительно того, как власти будут относиться к членам Вагнера после мятежа группы и неудачного "Марша за справедливость" в июне 2023 года,

– говорится в сообщении.

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