В Грузии оппозиция продолжает протест из-за вывоза Саакашвили из тюрьмы
Источник:Sputnik Грузия
Акции протеста грузинской оппозиции продолжаются и 9 ноября. Активисты требуют освобождения бывшего президента Михеила Саакашвили и назначения досрочных парламентских выборов.
Протесты после перевода Саакашвили в тюремную больницу продолжаются. В частности, люди собрались на митинг в Тбилиси утром, 9 ноября.
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В Грузии продолжаются протесты оппозиции
Глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия отметил, что протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не госпитализируют в гражданскую клинику.
Его пребывание в тюремной больнице опасно, поэтому депутаты парламента от оппозиции требуют встречи с министром юстиции,
– заявил Мелия.
Сторонники оппозиции собрались у здания министерства юстиции. Мелия заявил, что участники акции потребуют от министра юстиции Рати Брегадзе объяснить его слова о добровольной госпитализации Саакашвили в тюремную больницу.
Кроме того, оппозиция просит назначить в стране досрочные парламентские выборы.
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Саакашвили перевезли в тюремную больницу: что известно
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию накануне парламентских выборов 1 октября. Его сразу же взяли под стражу из-за открытых уголовных производств.
- После заключения он объявил голодовку, которая длится уже 40 дней. В результате политик похудел на 20 килограммов. Его состояние здоровья постепенно ухудшалось, начались проблемы с сердцем.
- Нардеп Елизавета Ясько 7 ноября заявила, что Саакашвили в критическом состоянии, существует угроза его жизни.
- Экс-президента Грузии 8 ноября забрали на вертолете из тюрьмы в Рустави. Его перевезли в больницу Глданской тюрьмы. Власти уверяют, что это произошло без принуждения.
- Сторонники заключенного, после этого в очередной раз вышли на митинг "Свободу Мише".