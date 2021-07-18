В Грузии оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте: видео

18 июля 2021 , 18:01
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Источник:

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Оппозиционные депутаты сорвали выступление главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури в парламенте. Они вышли к трибуне с фотографией погибшего оператора Лексо Лашкаравы.

Оппозиция выразила свои требования. Это произошло 18 июля во время пленарного заседания правительства в Грузии.

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Оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте

Депутаты от оппозиции вышли с фотографиями погибшего оператора Лексо Лашкаравы и приостановили выступление главы МВД.

Более того, под парламентом собрались на акцию протеста журналисты. Оппозиция и представители СМИ требуют:

  • отставки правительства;
  • наказания для виновных в смерти оператора Лашкаравы.

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Кстати, кавказская служба Радио Свобода сообщила, что выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури в парламенте перенесли на другой день. Об этом им рассказал спикер парламента Каха Кучава.

Также работники СМИ вывесили на балконе пресложи два баннера с надписями:

  • "Накажут всех виновных!",
  • "Возьмите политическую ответственность".

Депутат "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа просил убрать баннеры, но журналисты отказались это сделать. Спикер заявил, что им давали время и возможность провести протест, а затем "вернуться к исполнению своих обязанностей".

"То, что мы видели сегодня, к сожалению, в первую очередь было целенаправленно организовано против того, чтобы сегодня мы провели заседание", – считает спикер парламента.

Двух человек забрала полиция

  • по информации "Радио Свобода", 2 члена оппозиционной партии "Лело", которые не являются депутатами, Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полицейские насильно вывели с территории, прилегающей к парламенту Грузии;
  • полиция посадила их в машины и вывезли с территории несмотря на наличие пропусков;
  • в начале заседания глава партии "Лело" Бадри Джапаридзе призвал главу МВД освободить задержанных.

Стоит отметить, что глава МВД Вахтанг Гомелаури должен был выступать по событиям 5 июля в Тбилиси. Именно тогда избили более 50 журналистов, среди них – уже погибший Лексо Лашкарава.

Что этому предшествовало

  • В Тбилиси 5 июля прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ее противники также вышли на улицы. Именно они напали на представителей СМИ, которые освещали события. Известно об избиении более 50 журналистов.
  • Пострадавшего оператора канала "Пирвели" Лекс Лашкараву увезли в больницу с переломами костей лица. 11 июля его нашли мертвым в собственном доме.
  • В тот же день люди вышли на улицы с требованием отставки правительства.
  • 12 июля в парламенте вспыхнули столкновения между партией, которая у власти, и оппозицией. В результате заседание не удалось провести.
Автор: Діана Квасневська