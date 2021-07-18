В Грузии оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте: видео

Оппозиционные депутаты сорвали выступление главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури в парламенте. Они вышли к трибуне с фотографией погибшего оператора Лексо Лашкаравы.

Оппозиция выразила свои требования. Это произошло 18 июля во время пленарного заседания правительства в Грузии.

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Оппозиция сорвала выступление главы МВД в парламенте

Депутаты от оппозиции вышли с фотографиями погибшего оператора Лексо Лашкаравы и приостановили выступление главы МВД.

Более того, под парламентом собрались на акцию протеста журналисты. Оппозиция и представители СМИ требуют:

отставки правительства;

наказания для виновных в смерти оператора Лашкаравы.

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Кстати, кавказская служба Радио Свобода сообщила, что выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури в парламенте перенесли на другой день. Об этом им рассказал спикер парламента Каха Кучава.

Также работники СМИ вывесили на балконе пресложи два баннера с надписями:

"Накажут всех виновных!",

"Возьмите политическую ответственность".

Депутат "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа просил убрать баннеры, но журналисты отказались это сделать. Спикер заявил, что им давали время и возможность провести протест, а затем "вернуться к исполнению своих обязанностей".

"То, что мы видели сегодня, к сожалению, в первую очередь было целенаправленно организовано против того, чтобы сегодня мы провели заседание", – считает спикер парламента.

Двух человек забрала полиция

по информации "Радио Свобода", 2 члена оппозиционной партии "Лело", которые не являются депутатами, Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полицейские насильно вывели с территории, прилегающей к парламенту Грузии;

полиция посадила их в машины и вывезли с территории несмотря на наличие пропусков;

в начале заседания глава партии "Лело" Бадри Джапаридзе призвал главу МВД освободить задержанных.

Стоит отметить, что глава МВД Вахтанг Гомелаури должен был выступать по событиям 5 июля в Тбилиси. Именно тогда избили более 50 журналистов, среди них – уже погибший Лексо Лашкарава.

Что этому предшествовало