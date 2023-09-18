Служба безопасности Грузии обвинила ГУР в подготовке "евромайдана": Киев отреагировал
Источник:Служба безопасности Грузии
В Грузии заявили, что украинская военная разведка планирует организовать массовые протесты в стране после того, как Еврокомиссия откажет ей в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС. В МИД Украины назвали это заявление бредом.
В октябре – декабре Еврокомиссия должна решить или предоставлять Грузии статус кандидата или нет. В Грузии ожидают отказ и говорят, что именно после нее украинцы планируют повторить у них "евромайдан 2014".
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Грузия кричит об украинском следе
Служба государственной безопасности Грузии уверяет, что украинская военная разведка вместе с представителями грузинской оппозиции хочет использовать настроения общества после того, как мечта присоединиться к семье ЕС поблекнет. Там заявили, что массовые протесты и госпереворот в стране "готовят":
- заместитель экс-министра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе;
- бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михеила Саакашвили;
- командир "Грузинского легиона", воюющий в Украине против российских войск, Мамука Мамулашвили.
В СГБ отметили, что, мол, даты октябрь-декабрь выбраны не случайно. В октябре Еврокомиссия зачитает промежуточный, а в декабре – итоговый отчет о готовности Грузии к получению статуса кандидата в члены ЕС.
Кроме того, грузинские спецслужбы заявляют, что "майдан" в стране профинансируют определенные иностранные страны.
Следует отметить, что Мамука Мамулашвили и оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" обвинения отвергают.
Реакция Украины
В Украине не обошли громкое заявление грузин. Так, спикер МИД Олег Николенко заявил, что информация о якобы подготовке украинскими спецслужбами госпереворота в Грузии не соответствует действительности.
Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии,
– подчеркнул дипломат.
Грузия и ее позиция в войне в Украине: что известно
- Грузия, несмотря на осуждение российской агрессии, не присоединилась к западным санкциям. Там заявили, что, мол, товарооборот с Россией слишком велик и ограничения нанесут экономике большой ущерб.
- Летом Грузия возобновила авиасообщение с Россией.
- В марте Грузию всколыхнули протесты против законопроекта об иноагентах – кальке российского закона, который отдалял желаемое вступление в ЕС. Как результат – грузинские власти таки отозвали законопроект.