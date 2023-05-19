Грузия упустила шанс быстро зайти в Европу, – ОП о возобновлении авиасообщения с Россией

Грузия возобновила авиасообщение с Россией. Таким образом, страна добровольно блокирует евроинтеграционные процессы для себя.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что Грузия фактически упустила шанс быстрого вступления в Европейский Союз.

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Правительство Грузии унижает себя

Подоляк рассказал, что правительство Грузии грубо нарушает европейские санкции против авиационной отрасли России. Своим решением руководство страны демонстративно унижает себя, сознательно выбирая сторону аутсайдера, то есть России.

"Я всегда ищу логику в действиях. Если ты не принимаешь проукраинскую позицию, то, по крайней мере, можно занять нейтральную. Но чтобы так демонстративно тебя унижали, а ты "хлопал в ладоши", как это делает грузинское правительство, то это требует другой, медицинской оценки, но точно не политической", – отметил советник главы ОПУ.

Михаил Подоляк прокомментировал возобновление авиасообщения между Россией и Грузией: смотреть видео

Грузия теряет суверенитет

Путин демонстративно перечеркивает суверенитет Грузии. Решения в стране принимает не местное правительство, а российский президент.

"Мне кажется, что грузины должны оценить – зачем грузинское правительство это делает. Зачем правительство так наспех идет навстречу России, во время войны, которую Россия проиграет? Еще добровольно обнуляют свой суверенитет. Тот суверенитет, за который Украина сейчас платит огромную цену", – добавил Подоляк.

Что известно о возобновлении авиасообщения между странами