Элита немецкой спецслужбы: как GSG 9 ликвидировали террористов за 7 минут

Факт появления и деятельности группировок, которые занимались грабежами, похищением людей и самолетов в послевоенной Германии, привел к тому, что в стране сформировали отряд GSG 9. Это полицейский спецотряд, который сегодня считается одним из самых элитных в борьбе с терроризмом.

Их миссии практически всегда успешны. Большинство происходят без единого выстрела. Они настолько эффективны, что за более 40 лет работы, во время выполнения заданий погибло 4 бойца.

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Как появилась GSG 9

В сентябре 1972 года на Олимпийских играх в Мюнхене произошел теракт. Жертвами стали 11 членов израильской сборной. Сразу убили 2 израильских спортсменов, 9 человек взяли в заложники.



Заложники теракта в Мюнхене / Фото il4u.org.il

Противодействовать им немецкие полицейские не могли. Все их облавы и попытки окружить преступников заходили в тупик, ведь журналисты вели прямые трансляции, поэтому террористы все видели. Пришлось выполнять приказы похитителей. В результате это привело к гибели всех заложников, 5 похитителей и одного полицейского.

Когда немецкие полицейские провалили задание по спасению заложников, в правительстве встал вопрос о создании узкопрофильного подразделения, которое могло бы выполнять такие специализированные задачи. Речь шла об организации полицейского спецназа.

Согласно немецким законам, использовать армию против гражданского населения запрещено. Поэтому, такую структуры решили организовать как полицейское подразделение.

Так, в конце сентября 1972 года появилась GSG 9, Полное название – "Группа охраны границ". Цифра "9" означает то, что на время создания уже существовало 8 различных подразделений. Девятый – исключительно для борьбы с терроризмом и защиты граждан на территории других стран.

Кстати, процедура выезда на задание не такая уж и простая. Чтобы приступить к выполнению бойцам нужны 2 условия:

согласие министра внутренних дел;

согласие руководства федеральной земли, на чьей территории и происходит вероятный теракт.

Первая критика спецслужбы

Еще в начале создания, появление такого полицейского подразделения, вызвало шквал критики среди политиков. Они опасались, что бойцы будут напоминать о темном прошлом Германии – отрядах СС. Ведь в функции ведомства входила не только борьба с терроризмом, но и аресты стрелков, урегулирование конфликтных ситуаций и отслеживание подозрительных граждан.

Правда, в отличие от нацистских бойцовых псов, эти ребята всегда стояли и стоят на страже правопорядка. Они берегут жизнь своих граждан и делают все, чтобы максимально исключить любые шансы на конфликтные ситуации.

Молниеносная операция за 7 минут

В октябре 1977 года бойцы Народного фронта освобождения Палестины захватили немецкий самолет. 4 злоумышленника держали в заложниках на борту 87 человек, включая экипаж. Выдвинули и условия: освободить из тюрем бойцов RAF, палестинских террористов и заплатить выкуп в 15 миллионов долларов.

Тактику они выбрали тоже не простую. Вместо того чтобы стоять в аэропорту и ждать пока в правительстве определятся с результатом, они начали кружить в небе, параллельно посещая различные аэропорты для дозаправки. Предпоследней точкой приземления, которая и стала определяющей в операции, стал Аден, что в Йемене.

Спецслужбы уже знали, что самолет захватили именно бойцы Народного фронта освобождения Палестины, а Сомали находились в дружеских отношениях с официальной Палестиной. Они и решили устроить ловушку там. Немцы связались с сомалийцами, спланировали атаку и решили просто ждать.



Спецслужбы тщательно спланировали свои действия / Фото FPA

Палестинцы начали угрожать взорвать судно, они имели при себе взрывчатку. Тогда же в игру и вступили бойцы из GSG 9. Началась масштабная дезинформационная кампания. Пока чиновники убеждали террористов о том, что нужных им людей уже освободили из тюрем и везут к ним, сомалийцы в нескольких десятках метров от захваченного самолета взорвали автомобиль. Это был откровенный маневр, который дал возможность спецагентам штурмом взять самолет. GSG 9 показали самый высокий пилотаж.

Операция как началась, так и закончилась молниеносно быстро – 7 минут. За это время спецагенты не просто расстреляли всех террористов, но и смогли эвакуировать 86 человек. В результате операции живыми остались все. Единственной жертвой этого захвата стал капитан самолета, которого террористы убили несколькими днями ранее.

Структура GSG 9

Структуру GSG 9 среди всех других спецслужб отличает манера ведения боя и подготовки к заданиям. В этом их уникальность. С начала основания до сегодня они провели примерно 2 тысячи миссий. При этом – лишь в 5 случаях приходилось открывать огонь.

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Большинство их выездов заканчиваются арестами. Иногда и вообще хватает всего лишь присутствия. GSG 9 имеют репутацию самого элитного и лучшего подразделения страны

Саму структуру можно поделить на 3 части:

первое подразделение отвечает за штурм на суше; второе – за атаку с воздуха и десантирование в труднодоступные места; третье – за диверсии на воде. Их учат по методам американских SEAL. Они должны плавать далеко, нырять глубоко и оставаться в воде и под водой до тех пор, пока не выполнят поставленные задачи.

Еще в рядах спецуры есть саперы, инженеры, техники и так далее. Во время штурма бойцы всегда передвигаются максимально осторожно. Впереди группа с баллистическими щитами, позади – стрельцы.



Структура спецслужбы состоит из 3 частей / Picture Alliance

Десантирование – это далеко не единственный сценарий тренировки бойцов GSG 9. Их учат решать любые ситуации на любой местности. В частности, инструкторы показывают, как правильно спасать заложников из автомобиля, автобуса, корабля, поезда или самолета. В этом подразделении отдельная роль отведена и для снайперов.

Как говорят инструкторы, когда злоумышленников больше, чем двое – снайпер может сыграть ключевую роль в противостоянии. К тренировкам присоединят и ребят из технических и саперных подразделений. Все из-за новых методов и способов атак террористов. Речь идет об оружии массового поражения. Отдельных членов GSG 9 учат отличать не просто типы бомб, а и составляющие компонентов, чтобы в будущем было легче их обезвредить.

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Как попасть в спецраздел

Тренировочный курс длится около года и из всех желающих в ряды GSG 9 вступают лишь 15% кандидатов. Их штаб становится вторым домом, где бойцы практически живут. Ведь вызывать на задание могут в любой момент.

У некоторых членов подразделения в штабе есть даже чемоданы со всеми вещами. Фактически, они ведут двойную жизнь. Дома как семьянины, а на работе – как спецназовцы. Во время службы тренировки проходят ежедневно. От бойцов требуют постоянно быть в форме.



Бойцы всегда в идеальной форме / Фото Warspot

Кроме физических нагрузок, стрельб и теорий, с 2015 года там тренируются еще и кинологические подразделения. Пушистых агентов тренируют десантироваться, атаковать в закрытых помещениях и выполнять любые команды своего владельца. Далеко не все соглашаются иметь четвероногого напарника. Ведь методика тренировок с людьми одна, а с животными – уже совсем другая.

Неудачи спецслужбы

Как и у всех спецслужб, в GSG 9 тоже бывают неудачи. Во время выполнения боевых задач погибли 4 бойца. Большинство жертв – во время службы за рубежом.

Первый зарегистрированный случай – смерть комиссара Михаэля Ньюрзелли . Он погиб в 1993 году в перестрелке с боевиками RAF.

. Он погиб в 1993 году в перестрелке с боевиками RAF. В 2004 году боевики в Ираке напали на автоколонну немецкого посла. Погибли 2 его телохранителя: Тобиас Реттерат и Томас Хафенекер . В то же время сами нападавшие позже официально попросили прощения за теракт.

. В то же время сами нападавшие позже официально попросили прощения за теракт. В Йемене в 2013 году тоже в перестрелке убили оберкомиссара Мирко Канцлера.

Чем сейчас занимается спецподразделение

В общем, GSG 9 созданы для обеспечения стабильности и урегулирования непредсказуемых ситуаций. Сегодня, особенно после волны роста терроризма в 2014 – 2015 годах в Европе, они усилили и методы тренировок и подготовки, и разработали новые подходы.

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С 2017 года обсуждаются планы о том, чтобы можно было использовать бойцов ведомства за рубежом на постоянной основе. Планируется также создать отдельную ветку, которая была бы ответственной за охрану воздушного транспорта.

Сегодня GSG 9 эффективно противостоит терроризму. Конечно, что уследить за всеми нереально, но они делают все возможное для того, чтобы противостоять террористам и сохранить как можно больше человеческих жизней.