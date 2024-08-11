В Гуево Курской области подняли флаг Украины: где село на карте и какое расстояние до границы

В воскресенье, 11 августа, в сети появилось видео, на котором в селе Гуево Курской области вместо триколора вешают украинский флаг. Россияне жалуются, что населенный пункт перешел под контроль ВСУ.

Село Гуево расположено непосредственно у границы с Украиной. Где именно, показывает 24 Канал.

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Флаг Украины в Гуево

В Курской области уже 6 сутки подряд продолжаются бои. Так, 11 августа в сети показали видео, на котором солдаты снимают российский триколор в селе Гуево, заменяя его на украинский флаг.

Отметим, что Гуево – это населенный пункт в Суджанском районе Курской области. Село расположено в 3,5 километрах от российско-украинской границы, в 96 километрах к юго-западу от Курска, в 10,5 километрах к югу от районного центра – города Суджа.

Где расположено село Гуево: смотрите на карте

К слову, несколько дней назад появилось видео с украинскими военными в Судже. Они появились напротив стратегического объект "Газпрома" и заявили, что он контролируется 99-м механизированным батальоном 61 ОМБр. Отмечалось, что Суджа перешла под контроль ВСУ.

Утром 10 августа в сети показали видео, на котором украинские бойцы сообщают, что якобы зашли в село Пороз Белгородской области. Утверждается, что это был 252 батальон.

Также россияне жаловались на бои в селе Белое. Российские военкоры писали, что ВСУ якобы вошли в Беловский район Курской области.

Отметим, что Генштаб официально не подтверждал присутствие регулярной украинской армии на территории Курской области.