Исправил ли Google ситуацию с картами, на которых были видны военные объекты ВСУ: детали от СНБО

Недавно Google выкладывал на картах обновленные снимки, где заметно размещение украинских военных систем. Вследствие этого Украина должна была провести встречу с представителями Google.

И по состоянию на сегодня компания исправила остановку с картами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко.

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Google исправил работу с разоблачением объектов ВСУ

На картах Google на днях появились снимки, на которых было видно расположение военных систем Украины. Уже 3 ноября Андрей Коваленко обратил внимание на этот инцидент, однако первую в компании не захотели оперативно реагировать на такое "нарушение".

После этого появилась информация о встрече Украины с представителями компании, и уже сегодня исправили.

Google исправил временно с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем будет также все Ок. Спасибо,

– написал руководитель ЦПД.

Кстати, в Google объясняли, что эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и выходят из общедоступных источников. Там заверили, что осознанно не опубликовали последние изображения зон боевых действий.

этот, Google выложил на картах обновленные снимки, где обозначено размещение украинских военных систем. Первую быстро исправить это не удалось, потому что компания объяснила, что у них выходные.