Военный эксперт и летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это стало следствием стратегического просчета Генштаба.
Почему появление российской ДРГ у КСП не является наступлением?
Современная линия фронта отличается от окопных войн прошлого – вместо четких линий окопов существует "серая зона" или "killzone", которая может простираться на десятки километров вглубь, поэтому точное расположение вражеских войск определяется только по их концентрации в определенной местности.
Появление небольшой группы россиян возле КСП – это не наступление регулярных войск, а результат инфильтрации. Диверсанты могли проникнуть в тыл еще несколько дней назад, накопиться и ждут возможности выполнить задание.
Три российских "гаврика" подошли – и весь пункт покинули. Расположение пункта слишком близко к линии фронта также вызывает вопросы. Такие проблемы случаются не везде – в базовых линейных частях ситуация контролируется. Проблема возникла в подразделениях с большим количеством мобилизованных или недоукомплектованных профессионалами ТРО,
– объяснил Свитан.
Эта ситуация привела к трем негативным последствиям: во-первых, пришлось отправлять штурмовые группы на зачистку, во-вторых, противник получил доступ к секретной информации, а также, в-третьих, произошел серьезный информационный удар – ответственность за это лежит непосредственно на командирах тактического уровня.
Является ли инфильтрация главной причиной полуокружения Гуляйполя?
Сам факт приближения россиян к Гуляйполю – это стратегический просчет Генштаба, командующих и политиков, которые позволили врагу выйти из-под Угледара в направлении северо-востока Запорожской области.
"Еще с весны предупреждали об угрозе в районе Покровска и Гуляйполя. Россияне годами не могли прорваться туда через мощный укрепрайон. Поэтому они выбрали обходной маневр с севера, что и дало им возможность приблизиться к городу", – сказал Свитан.
Россияне начали перерезать логистические пути в районе Покровска, и частично окружили Гуляйполе и подошли к его границам через масштабную инфильтрацию: они посылают группы по 10 – 15 человек, из которых выживают 1 – 3 бойца.
Они инфильтрируются и накапливаются в наших тылах, а потом установят связь с основными силами – так называемой "маткой",
– подчеркнул Свитан.
Что еще известно о ситуации в Гуляйполе?
- Российские войска имеют частичный контроль в Гуляйполе, однако боевые действия продолжаются, и город не находится под полной оккупацией.
- Украинские защитники продолжают оборону и наносят противнику значительные потери. Враг уже потерял более 300 человек и около 60 единиц техники и вооружения.
- Несмотря на определенное движение в сторону Гуляйполя, на остальных направлениях российские войска не смогли достичь ощутимого прогресса.