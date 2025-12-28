Военный эксперт и летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это стало следствием стратегического просчета Генштаба.

Почему появление российской ДРГ у КСП не является наступлением?

Современная линия фронта отличается от окопных войн прошлого – вместо четких линий окопов существует "серая зона" или "killzone", которая может простираться на десятки километров вглубь, поэтому точное расположение вражеских войск определяется только по их концентрации в определенной местности.

Появление небольшой группы россиян возле КСП – это не наступление регулярных войск, а результат инфильтрации. Диверсанты могли проникнуть в тыл еще несколько дней назад, накопиться и ждут возможности выполнить задание.

Три российских "гаврика" подошли – и весь пункт покинули. Расположение пункта слишком близко к линии фронта также вызывает вопросы. Такие проблемы случаются не везде – в базовых линейных частях ситуация контролируется. Проблема возникла в подразделениях с большим количеством мобилизованных или недоукомплектованных профессионалами ТРО,

– объяснил Свитан.

Эта ситуация привела к трем негативным последствиям: во-первых, пришлось отправлять штурмовые группы на зачистку, во-вторых, противник получил доступ к секретной информации, а также, в-третьих, произошел серьезный информационный удар – ответственность за это лежит непосредственно на командирах тактического уровня.

Является ли инфильтрация главной причиной полуокружения Гуляйполя?

Сам факт приближения россиян к Гуляйполю – это стратегический просчет Генштаба, командующих и политиков, которые позволили врагу выйти из-под Угледара в направлении северо-востока Запорожской области.

"Еще с весны предупреждали об угрозе в районе Покровска и Гуляйполя. Россияне годами не могли прорваться туда через мощный укрепрайон. Поэтому они выбрали обходной маневр с севера, что и дало им возможность приблизиться к городу", – сказал Свитан.

Россияне начали перерезать логистические пути в районе Покровска, и частично окружили Гуляйполе и подошли к его границам через масштабную инфильтрацию: они посылают группы по 10 – 15 человек, из которых выживают 1 – 3 бойца.

Они инфильтрируются и накапливаются в наших тылах, а потом установят связь с основными силами – так называемой "маткой",

– подчеркнул Свитан.

