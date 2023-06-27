Все идет по плану, – Гуменюк анонсировала хорошие новости от наших воинов
Оккупанты снова "сели в лужу". Вызванная ими техногенная катастрофа на Каховской ГЭС не повлияла на контрнаступление ВСУ.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что подрыв ГЭС не доставил ВСУ таких хлопот, на которые рассчитывал враг, передает 24 Канал.
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Скоро будут хорошие новости от ВСУ
Однако Гуменюк отметила, что определенные изменения в работе наших воинов таки произошли. В то же время, эти изменения вкладываются в глобальный план продвижения Сил обороны, который так пугает захватчиков.
Мы продолжаем боевую работу, она результативная и идет заранее согласованным планом. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют, я уверена,
– заявила спикер.
По ее словам, захватчики начинают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, вызванная ими, не остановит ВСУ.
На каких направлениях продвигаются ВСУ
- Украинские защитники уже имеют успехи в Бахмуте. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов сообщил, что воины смогли несколько продвинуться в самом городе.
- Также наши бойцы уволили село Ровнополь Донецкая область. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила 26 июня, что этот населенный пункт находится под контролем Украины.
- В общем, за время наступления в июне украинским военным уже удалось освободить более 130 квадратных километров территории на Юге.