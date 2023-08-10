"Пусть разбираются правоохранители": Гунько и Торохтия исключили из "Слуги народа"

Нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа". Глава фракции добавил, что дальше должны работать правоохранительные органы.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 10 августа завершились все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции.

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Нардепов исключили из "Слуги народа" одновременно

Арахамия заявила, что политическое решение было принято сразу. Однако "юридические вопросы потребовали некоторое время".

Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого огораживать не будет. Призываю другие фракции "жить по-новому" и очищаться от негодяев, которым не место в политике,

– добавил он.



Гунько исключили из фракции "Слуга народа" / Фото Давид Арахамия



Торохтий тоже больше не "слуга" / Фото Давид Арахамия

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко официально зачитал с трибуны сообщения об исключении обоих нардепов из фракции – с этого момента они стали внефракционными. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграмме канале нардеп Ярослав Железняк.

За что исключили Гунько и Торохтия

СБУ и НАБУ поймали Анатолия Гунько на взятке. Вместе с двумя сообщниками нардеп собирался за "вознаграждение" передать в аренду предпринимателю государственные земли. Его поймали "с поличным" во время первого транша – 85 тысяч долларов США, которые ему принесли в пакете. В настоящее время Гунько находится под стражей.

8 августа Арахамия инициировал исключение нардепа Богдана Торохтия. Торохтий за время полномасштабной войны сменил 3 дорогих автомобиля, а в августе 2022 года успел отдохнуть с женой в Болгарии. Глава фракции уточнил, что пока семья Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья. Арахамия подчеркнул, что нардеп должен вернуть эти средства государству. Примечательно, что Торохтия призвали сложить мандат добровольно, однако он отказался это сделать.

Во фракции Коалиции ("Слуга народа") остались 234 нардепа.