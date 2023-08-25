ГУР выполнило стратегическую задачу в Крыму, россиянам стоит оттуда ехать: обзор фронта от Свитана

Украинские разведчики спецоперацией в Крыму 24 августа выполнили важную задачу стратегического уровня. К тому же это посыл приезжим россиянам, что пора собирать чемоданы и уезжать с полуострова.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что высадка разведчиков в Крыму на День Независимости – это не только поднятие боевого духа украинской нации и ВСУ.

Обратите внимание Идем к цели, – Буданов рассказал, без чего невозможно освободить Крым

Почему высадка ГУР в Крыму очень важна

Свитан отметил, что украинские разведчики с помощью бронекатеров выполнили боевое задание в рейдовом режиме, после чего вернулись к месту базирования. В ходе спецоперации было уничтожено немало российской техники и до взвода пехоты противника.

После этого, по его словам, россиянам придется усиливать охрану западного побережья Крыма. Поэтому оккупанты должны будут откуда-то снимать свои подразделения, либо оставят те, которые, например, должны были пойти на усиление на Запорожский фронт.

Поэтому можно сказать, что еще одна задача уже стратегического уровня выполнена была ГУР – это растяжка по фронту российских войск,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

А это значит, заметил военный эксперт, что уменьшится плотность вражеских войск в тех местах, где Силы обороны Украины в настоящее время проводят наступательные операции.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Россиянам в Крыму пора собирать чемоданы

Полковник запаса объяснил, что при выполнении боевых задач с самого действия выжимается максимум. А высадка разведчиков в Крыму 24 августа – это поднятие боевого духа украинской нации и ВСУ.

И это посыл для крымчан – ждать украинские войска, а для россиян в Крыму – собирать чемоданы и уезжать,

– сказал Свитан.

По его мнению, примерно такая же техника десантирования возможна при заходе наших защитников в Крым. Речь идет и о морском, и о воздушном десанте. То есть, имеется целый комплекс мероприятий, который может быть осуществлен во время деоккупации полуострова.

В то же время он добавил, что широкомасштабную операцию по Крыму, особенно с полной зачисткой полуострова, лучше выполнять с поддержкой авиации или с достаточным количеством дальнобойных ракет.

Что известно о высадке ГУР в Крыму: главное