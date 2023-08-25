ГУР выполнило стратегическую задачу в Крыму, россиянам стоит оттуда ехать: обзор фронта от Свитана
Украинские разведчики спецоперацией в Крыму 24 августа выполнили важную задачу стратегического уровня. К тому же это посыл приезжим россиянам, что пора собирать чемоданы и уезжать с полуострова.
Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что высадка разведчиков в Крыму на День Независимости – это не только поднятие боевого духа украинской нации и ВСУ.
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Почему высадка ГУР в Крыму очень важна
Свитан отметил, что украинские разведчики с помощью бронекатеров выполнили боевое задание в рейдовом режиме, после чего вернулись к месту базирования. В ходе спецоперации было уничтожено немало российской техники и до взвода пехоты противника.
После этого, по его словам, россиянам придется усиливать охрану западного побережья Крыма. Поэтому оккупанты должны будут откуда-то снимать свои подразделения, либо оставят те, которые, например, должны были пойти на усиление на Запорожский фронт.
Поэтому можно сказать, что еще одна задача уже стратегического уровня выполнена была ГУР – это растяжка по фронту российских войск,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
А это значит, заметил военный эксперт, что уменьшится плотность вражеских войск в тех местах, где Силы обороны Украины в настоящее время проводят наступательные операции.
Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео
Россиянам в Крыму пора собирать чемоданы
Полковник запаса объяснил, что при выполнении боевых задач с самого действия выжимается максимум. А высадка разведчиков в Крыму 24 августа – это поднятие боевого духа украинской нации и ВСУ.
И это посыл для крымчан – ждать украинские войска, а для россиян в Крыму – собирать чемоданы и уезжать,
– сказал Свитан.
По его мнению, примерно такая же техника десантирования возможна при заходе наших защитников в Крым. Речь идет и о морском, и о воздушном десанте. То есть, имеется целый комплекс мероприятий, который может быть осуществлен во время деоккупации полуострова.
В то же время он добавил, что широкомасштабную операцию по Крыму, особенно с полной зачисткой полуострова, лучше выполнять с поддержкой авиации или с достаточным количеством дальнобойных ракет.
Что известно о высадке ГУР в Крыму: главное
- ГУР Минобороны при поддержке Военно-Морских Сил на День Независимости провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Так, ночью 24 августа спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Российским захватчикам нанесли существенные потери.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов пояснил, что важность операции ГУР в Крыму 24 августа прежде всего состоит в том, чтобы люди поверили в победу. Он также считает, что освободить Крым от российских захватчиков можно только военным путём.
- В Совете национальной безопасности и обороны Украины подчеркнули, что это первая операция, которая стала публичной. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что до высадки в Крым военные занимались другими операциями.