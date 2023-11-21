Спецподразделение ГУР МО "Артан" передает "привет" оккупантам возле Крымского моста. Разведчики заинтриговали интересными кадрами из временно оккупированного полуострова.

Соответствующие кадры 24 Каналу предоставили источники. Следует отметить, что публикация этого видео не повредит работе украинских защитников.

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Разведчики заинтриговали кадрами возле Крымского моста

Наши источники в спецподразделении "Артан" поделились интересным видео, на котором показали Крымский мост. После этого камера перемещается и демонстрирует изображение украинского флага на телефоне и надпись: "ГУР МО Артан".

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