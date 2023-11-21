ГУР МО "Артан" передает "привет" оккупантам возле Крымского моста
21 ноября 2023, 14:39Читати новину українською
Спецподразделение ГУР МО "Артан" передает "привет" оккупантам возле Крымского моста. Разведчики заинтриговали интересными кадрами из временно оккупированного полуострова.
Соответствующие кадры 24 Каналу предоставили источники. Следует отметить, что публикация этого видео не повредит работе украинских защитников.
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Разведчики заинтриговали кадрами возле Крымского моста
Наши источники в спецподразделении "Артан" поделились интересным видео, на котором показали Крымский мост. После этого камера перемещается и демонстрирует изображение украинского флага на телефоне и надпись: "ГУР МО Артан".
Оккупантам в Крыму передают "привет": смотрите видео
Оккупанты в Крыму постоянно жалуются на взрывы
- Российские захватчики во временно оккупированном Крыму постоянно жалуются на взрывы. К слову, "тревожно" на полуострове было и днем 21 ноября. Оккупанты заявили, что в районе Севастополя прозвучала серия мощных взрывов, однако воздушную тревогу в Крыму не объявляли. Впрочем, россияне заявили о якобы "ракетной опасности".
- Раздавались взрывы во временно оккупированном Крыму и 17 ноября. Местные жители сообщали, что громко взрывалось в центре Севастополя, а также между Бахчисарайским районом и Качинской долиной. После взрывов в небе заметили вертолеты и столб черного дыма, впрочем, российские захватчики не спешили комментировать события. Оккупационные власти несколько часов не реагировали на взрывы и лишь впоследствии все же прокомментировали. Традиционно россияне заявили о якобы работе "пэ-вэ-о". Захватчики сообщили о "двух сбитых воздушных целях", но деталей не рассказывали.
- Накануне, 16 ноября, в Севастополе тоже было громко. Местные телеграм-каналы сообщали о мощных звуках, напоминавших пуски реактивных бомбометов. Впоследствии российское минобороны заявило, что полуостров якобы атаковали тремя беспилотниками. Естественно, оккупанты сообщили об "успешной работе ПВО" и "ликвидации" всех воздушных целей. О разрушении инфраструктуры или падении обломков оккупационная администрация не заявляла.