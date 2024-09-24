ГУР освободило Волчанский агрегатный завод: что о нем известно и какое значение

О том, что бойцы Главного управления разведки освободили агрегатный завод в Волчанске, стало известно 24 сентября. 24 Канал собрал, какое значение имеет это событие.

Оккупанты захватили завод в мае этого года. Тогда завод стал настоящей проблемой для россиян во время их наступления на Харьковщину. Но в конце сентября завод освободили.

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Как освобождали Волчанский агрегатный завод

В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор",

– говорится в сообщении ГУР.

Бои за агрегатный завод в Волчанске / Фото ГУР

Враг сопротивлялся отчаянно: постоянно применял множество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк". Поэтому бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. И в отдельных случаях вступали в рукопашный бой.

На объекте было 30 зданий. После зачистки всех территорию агрегатного завода передали под контроль ВСУ. Кроме уничтожения противника, гуровцы взяли пленных и пополнили обменный фонд.

Освобождение Волчанского агрегатного завода: смотрите видео от ГУР

Какое значение агрегатного завода в Волчанске

Это главный стратегический объект в городе, который контролировали оккупанты. Как сообщили разведчики, россияне превратили агрегатный завод в пропагандистскую "крепость". Для обороны задействовали наиболее мотивированные и профессиональные подразделения. Среди них были даже бойцы 45 бригады специального назначения воздушно-десантных войск с аэродрома Кубинка в Подмосковье.

В Deep State отметили: с июня Силы Обороны образовали оперативное окружение завода, захватив подходы к нему. Там хорошо работали воины подразделения Khorne Group 116 ОМБр и ССО.

Для россиян это был "подвиг" и "героическое удерживание". Но эти болваны просто теряли людей и дарили наслаждение для Сил Обороны, которые их там с удовольствием уничтожали. Синей зоны (освобожденной – 24 Канал) на северных границах Харьковщины будет больше,

– написали Deep State.

Ситуация в Волчанске / Фото Deep State

Хронология боев за завод: россияне держали оборону в окружении и били по своим

В июне военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что россияне загнали себя в ловушку, ведь на заводе заблокированы оккупанты. А представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев назвал три возможных варианта развития событий для врага – сдаться украинским военным в плен и предстать перед украинским правосудием, или предстать перед международным судом, или предстать перед судом Божьим.

В сентябре стало известно, что россияне нанесли удар по собственным подразделениям у Агрегатного завода в Волчанске. Есть мнение, что это сделали для того, чтобы облегчить страдания заблокированным там четырем десяткам солдат. Воду, еду и боеприпасы захватчикам доставляли дроны.

Удар россиян по заводу дал основания аналитикам американского Института изучения войны предположить, что украинские военные выбили врага, поэтому оккупанты бьют по своим уже прежним позициям. Но в ВСУ опровергли эти сведения, объяснив, что ISW не владеют полной информацией.

Что известно о заводе и где он расположен

Волчанский агрегатный завод – украинское предприятие по производству агрегатов, насосных автоматических установок. Он производил узлы, детали и принадлежности для автомобилей и их двигателей и летательные аппараты, включая космические.

Где расположен Волчанский агрегатный завод: показываем на карте

От предприятия до границы с Россией 6 километров по прямой. Это не удивительно, потому что Волчанск – прифронтовой город. До Харькова 50 километров.