Они постараются и собираются идти дальше: в ГУР прокомментировали планы Кремля

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в немецкой разведке написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР Минобороны отреагировали на это заявление.

По данным разведки Германии, в России рассчитывают на понижение поддержки Украины со стороны Запада. Кремль также надеется на имитацию переговоров, чтобы запутать мировое сообщество по поводу "мирных намерений" страны-агрессора.

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В чем состоит план

Иностранное СМИ отмечает, что Россия не планирует ни одного перемирия и разрабатывает новый среднесрочный план войны против Украины.

План состоит в том, чтобы полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области, а также дойти до реки Оскол Харьковской области до конца 2024 года. Более того, до конца 2026 года враг хочет наступать еще дальше, чтобы захватить Харьков, Днепр и Запорожье.

Все восточные территории слева от Днепра "должны быть завоеваны" в течение 36 месяцев. Тогда река станет новым фронтом. Власти России готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат,

– говорится в сообщении.

В Херсонской области россияне планируют удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.

Как отреагировали в ГУР

Представитель ГУР Андрей Черняк подтвердил намерения оккупантов продвигаться на фронте дальше. Впрочем, он также отметил, что у России нет необходимых для этого военных ресурсов.

Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств нет,

– подчеркнул Черняк.

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