Из 9 остался живым лишь один: перехваченный разговор с Лиманского направления

В перехваченном разговоре с Лиманского направления, что на Донбассе, гражданская рассказала о потерях врага. Жительница отметила, что потери врага "за этот месяц один за другим".

Кстати, только в боях за Часов Яр оккупанты потеряли 99 тысяч российских военных убитыми и ранеными. В перехваченном Украиной разговоре гражданское лицо призвало "быть аккуратнее".

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Какие потери врага на фронте

Ну так, там ж**а, ж**а. Там вообще из Епифани (поселок городского типа в Кимовском районе Тульской области России – 24 Канал) паренек какой-то. Ну вот еще Серега Шушкан..

– заявила гражданская.

В ответ ей говорят: "Ну, короче. Х**н его знает. Вообще капец".

Перехваченный разговор о потерях врага на фронте: слушайте аудиозапись

Одна из собеседниц также заявила, что там, где Лёха был, то им сказали, что из 9 человек остался только один живой.

Кстати, враг продолжает попытки наступать, неся огромные потери. Так, оккупанты потеряли только за последние сутки на фронте 1 110 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 548 580 солдат. Потери врага в технике составляют: