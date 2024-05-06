ГУР поразило дроном Magura V5 скоростной катер россиян в Крыму, – источник

Украинские разведчики продолжают наносить удары по целям россиян на оккупированных территориях. В этот раз под прицелом был скоростной катер врага в районе бухты Узка в Крыму.

В ночь на 6 мая Главное управление разведки Минобороны использовало именно морской дрон Magura V5, чтобы поразить российский катер. Расположена бухта Узкая в районе Черноморского на западе Крымского полуострова.

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