ГУР поразило дроном Magura V5 скоростной катер россиян в Крыму, – источник
6 мая 2024, 09:30Читати новину українською
Источник:УП
Украинские разведчики продолжают наносить удары по целям россиян на оккупированных территориях. В этот раз под прицелом был скоростной катер врага в районе бухты Узка в Крыму.
В ночь на 6 мая Главное управление разведки Минобороны использовало именно морской дрон Magura V5, чтобы поразить российский катер. Расположена бухта Узкая в районе Черноморского на западе Крымского полуострова.
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