Насколько велики потери оккупантов под Авдеевкой: в ГУР прокомментировали
В среду 18 октября россияне потеряли под Авдеевкой не менее 60 единиц военной техники. Такая информация была распространена DeepState на основе спутниковых снимков.
Россияне действительно многое потеряли под Авдеевкой. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
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Уточнение от ГУР по потерям
Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов,
– подчеркнул Юсов.
По его словам, для россиян захват Авдеевки является не военной задачей, а скорее политической. И чтобы его выполнить, они тратят неоправданно многие люди и технику.
"Это не первый раз на выполнение политических приказов кладут большие объемы техники и живой силы", - подчеркнул Юсов.
Он говорит, что на Авдеевском направлении продолжаются сложные бои, но Силы обороны готовы давать отпор врагу. Поэтому именно из-за успешной подготовки наших бойцов россияне не могут выполнить поставленные им задачи и несут такие большие потери.
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Какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас
- Уже многие дни россияне пытаются наступать на Авдеевку, чтобы захватить этот город. Они поливают населенный пункт огнем, поэтому власти призывают жителей эвакуироваться.
- После определенного затишья враг снова активизировался : только за минувшие сутки было 5 штурмов. ВСУ будет работать по тем пунктам, где россияне ремонтируют технику в полевых условиях.
- Британская разведка утверждает, что это самая большая наступательная операция россиян за последнее время – с января 2023 года. оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой области и рвутся к Авдеевке. Для этого разворачивают дополнительные бригады, но наши защитники успешно противостоят враждебному нашествию.