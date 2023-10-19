Насколько велики потери оккупантов под Авдеевкой: в ГУР прокомментировали

В среду 18 октября россияне потеряли под Авдеевкой не менее 60 единиц военной техники. Такая информация была распространена DeepState на основе спутниковых снимков.

Россияне действительно многое потеряли под Авдеевкой. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Уточнение от ГУР по потерям

Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов,

– подчеркнул Юсов.

По его словам, для россиян захват Авдеевки является не военной задачей, а скорее политической. И чтобы его выполнить, они тратят неоправданно многие люди и технику.

"Это не первый раз на выполнение политических приказов кладут большие объемы техники и живой силы", - подчеркнул Юсов.

Он говорит, что на Авдеевском направлении продолжаются сложные бои, но Силы обороны готовы давать отпор врагу. Поэтому именно из-за успешной подготовки наших бойцов россияне не могут выполнить поставленные им задачи и несут такие большие потери.

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Какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас