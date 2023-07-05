Как удалось мотивировать людей присоединиться к Гвардии наступления: в МВД назвали важную составляющую

В Украине сформировали Гвардию наступления. В Министерстве внутренних дел рассказали, как удалось мотивировать людей присоединиться к ее рядам.

Пролить свет на этот вопрос в интервью 24 Каналу помогла заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. По ее словам, наши люди не нуждаются в дополнительной мотивации.

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Вызвались многие люди

Мы это увидели во время набора, потому что действительно очень много людей вызвалось и подали заявки в Гвардию наступления, в бригады Гвардии наступления. Но могу вам сказать, что был достаточно жесткий отбор, начиная от этапа физической подготовки, врачебной комиссии, психологического тестирования, собеседований,

– подчеркнула она.

По словам Павличенко, в Гвардию наступления не попали все, кто стремился пополнить ее ряды. В то же время, подтвердила, что основным требованием была высокая мотивация. Кроме того, податели заявок должны продемонстрировать желание учиться, а затем – участвовать в наступательных операциях.

В то же время она отметила, что министерство проводило определенное поощрение к пополнению рядов Гвардии наступления. Речь идет об активной информационной кампании. А также о выборе, который получили добровольцы. Они ведь могли самостоятельно определить, где бы проходили службу.

То есть те, кто, например, хотели непосредственно быть полицейскими, вступали именно в бригаду "Ярость". Те, кто хотели быть пограничниками, они вступали в "Стальную границу. Если людям очень сильно болит за Крым, они присоединялись к бригаде "Кара-Даг,

– отметила Павличенко.

По словам заместителя министра, применяли человекоцентрический подход. То есть, на кандидата смотрели, определяли, где бы он мог себя лучше зарекомендовать. Это был один из видов поощрения присоединиться к Гвардии наступления.

Она еще раз подчеркнула, что подавшие анкеты "были высокомотивированы". Заметим, что бригады Гвардии наступления оснащены разными видами оружия. Как отметила Павличенко, в их арсенале и тяжелая техника, и артиллерия, и бронетехника.

Медийность сыграла свою роль

Павличенко подчеркнула, что никаких политических историй в наборе в Гвардию наступления нет. В то же время она отметила, что не стоит уменьшать значения или достижения медийщиков. Они ведь работают и борются за правду и справедливость.

Если говорить именно о бригадах Гвардии наступления, то это военные. Это мотивированные, профессиональные, бесстрашные, столь крепкие люди, это патриоты своего государства. Какие сейчас приближают нашу победу на всех участках фронта. И да, некоторые именно из них есть там и могут быть медийными личностями,

– добавила она.

Замминистра отметила, что медийную кампанию проводили, чтобы привлечь больше мотивированных ребят. Именно из них и состоит Гвардия наступления. Заметим, что Владислав Ващук и Виталий Козловский – одни из тех медийных персон, которые присоединились к бригадам.