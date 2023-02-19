"Гвардия наступления" в действии: украинские защитники уничтожили наблюдательный пункт России на Донбассе

Бойцы Нацгвардии совместно с военными ВСУ уничтожили наблюдательный пункт оккупантов в Донецкой области. Также россияне лишились схрона с боеприпасами.

Военные показали, как происходила ликвидация оккупантов. Ведь на кадрах заметно россиян и непосредственно момент атаки по врагу.

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Что известно о ликвидации врагов в Донецкой области

В Херсонской областной военной администрации рассказали, что российских оккупантов уничтожает "Гвардия наступления".

На Донецком направлении бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Красная калина" совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами,

– говорится в сообщении.

По данным военных, выявить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Уже координаты бойцам передали другие Силы обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага.

Как ВСУ уничтожили россиян: смотрите видео

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