Россия модернизировала ракету Х-101: в Воздушных силах рассказали, будет ли труднее ее сбить

Россия постоянно пытается усовершенствовать свое оружие, которым бьет по украинским городам. Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, как повлияет модернизация ракеты Х-101 на возможность ее уничтожения силами ПВО Украины.

Спикер говорит, что во время модернизации россияне добавили к ракете еще одну боевую часть. Это, соответственно, абсолютно никак не повлияет на способность украинских зенитчиков сбивать вражеские Х-101. Об этом Илья Евлаш сообщил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Меньше топлива – больше взрывчатки

По словам представителя Воздушных сил, российская модернизация свелась к добавлению еще одной боевой части за счет уменьшения топливного отдела ракеты. Поэтому сбить новые ракеты можно будет так, как и старые. Евлаш отметил, что россиянам не нужно увеличивать дальность ракет Х-101, потому что их используют на значительно меньшем расстоянии для ударов по Украине, чем максимальная дальность их полета.

Сейчас они увеличивают боевую часть элементами, которые могут поражать более незащищенные объекты. Это может быть и живая сила. Когда они атакуют города, мы понимаем на что это направлено – на большое количество жертв, уничтожение мирных украинцев. Это причинит больший вред за счет маленьких металлических элементов,

– говорит Илья Евлаш.

Что еще известно о российских "модернизациях"