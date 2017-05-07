Промышленность террора: сколько ракет Х-101 планирует произвести Россия в 2025 году․ Расследование

Имея огромные проблемы с экономикой, Кремль продолжает вкладывать миллиарды на развитие собственной оборонки, пытаться захватывать наши земли, и атаковать объекты критической инфраструктуры. Вся ядерная держава работает исключительно на то, чтобы обеспечить оккупационные силы техникой и боеприпасами, изготовить большое количество ракет и беспилотников для террора Украины. Или же для того, чтобы после окончания активной фазы этой войны максимально быстро перегруппироваться для возобновления агрессии.

Параллельно с этим, по данным западных разведок, в Кремле проводят реформы для того, чтобы в итоге посмотреть, решатся ли союзники противостоять вторжению в одно или несколько государств Альянса силовым путем, подставляясь под возможные удары Х-101, 3М14 "Калибр", крылатыми и баллистическими "Искандерами" и т.д.

Сейчас нет никакого смысла прогнозировать, когда именно Россия начнет атаковать другие страны, однако факт остается фактом: государство-террорист к этому готовится. Сотни специалистов постоянно исследуют и модернизируют ударные беспилотники, строят новые корпуса заводов, улучшают характеристики ракет, а также всячески масштабируют производства. Россияне постоянно стремятся количественно увеличить изготовление всех современных оперативно-тактических вооружений. Им это вполне удается, поскольку с начала полномасштабного вторжения агрессоры действительно смогли найти альтернативы многим подсанкционным комплектующим, изобрести пути контрабандного завоза деталей иностранного производства, а также поставить все необходимые процессы на поток. Если в 2021 году, по данным Financial Times, Россия производила только 56 Х-101 в год, то сейчас они способны выпускать с конвейера до 50 в месяц.

Редакция 24 Канала получила документы, касающиеся изготовления Москвой крылатых ракет, от частной разведывательной компании "Даллас", полученные от агента в российском холдинге "ТРВ-инжениринг". Мы верифицировали все данные и пообщались со специалистами Сил обороны Украины, которые специализируются на изучении российского ракетного вооружения.

Как россияне закупают запчасти для изготовления высотомеров под ракеты класса "воздух-поверхность", какие компании работают в связке с одним из крупнейших закупочных хабов страны-агрессора, а также сколько ракет Х-101 планируют изготовить захватчики в 2025 году, читайте в материале.

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Ближайшее окружение Путина отвечает за ракетную компоненту

Компания, чья деятельность стала объектом нашего расследования, представляет собой огромную фирму, которая закупает все необходимое для функционирования целого ряда российских оборонных гигантов. Она является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), которая является одним из крупнейших игроков российской оборонки. Понимание структуры собственности, а также причастность к ее деятельности приближенных к Путину лиц, крайне важны с точки зрения привлечения россиян к ответственности за международные преступления. Поскольку и сами друзья фюрера, и часто их дети, оказываются причастными к обеспечению работы мощных предприятий ВПК.



Работники КТРВ на производстве / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Юридически КТРВ на 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (так называемое "Росимущество") и является одним из главных поставщиков оружия и компонентов для российской авиации.

Смотрите инфографику с перечнем компаний, которые входят в АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение":

Практически все предприятия, которые входят в холдинг, занимаются изготовлением компонентов для производства огромного количества вооружения: крылатых ракет 3М14 "Калибр", Х-101, Х-38, Х-59 и Х-69 и других изделий.

Председателем совета директоров всей корпорации является приближенный к российскому диктатору председатель высшего совета "Единой России", а также действующий посол страны-террориста в Беларуси Борис Грызлов. Очень влиятельный персонаж, который занимал множество должностей в правительстве за последние 20 лет. "Дипломат" также был представителем России в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины, что дополнительно свидетельствует о его глубокой вовлеченности в российско-украинский конфликт.



Борис Грызлов на встрече Трехсторонней контактной группы / Фото из фейсбука Дарки Олифер

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов является бывшим работником постоянного представительства России при ООН, а также доверенным лицом Путина.



Борис Обносов (слева) – один из главных оружейников России / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Именно "ТРВ-инжениринг" с адресом регистрации в Королеве благодаря указу Обносова получила возможность проводить закупки для огромного оборонного холдинга, несмотря на то, что фактически является частной.



Офис "ТРВ-инжениринг" на улице Орджоникидзе в Королеве / Скриншот с Googlemaps

Согласно открытым данным, "ТРВ-инжениринг" на 100% принадлежит таганрогской компании "Звезда-стрела". В свою очередь, 49% последней фирмы находятся в собственности КТРВ, а еще 40% – обносовской компании "Теплосервис", половиной из которых владеет дочь Обносова, 35-летняя визажистка Ольга Зорикова.



Визажистка-ракетостроитель Ольга Зорикова / Фото из инстаграма преступницы

Директором "ТРВ-инжениринг" является Михаил Колесников, которого в конце прошлого года российские силовики задерживали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей.



Михаил Колесников во время задержания / Скриншот с видео российских силовиков

Однако уголовное дело отнюдь не мешает ему продолжать активно работать на обеспечение российских оборонных контрактов. Сам факт задержания предпринимателя свидетельствует о том, что в Кремле были недовольны результатами ракетных обстрелов Украины. Впрочем, поскольку компания-закупщица является карманной кормушкой для окружения Путина, никакого наказания деятель не понесет. Однако причастность к изготовлению смертоносных ракет, которыми Россия бьет по Украине, делают Колесникова, Зорикову, а также всех других работников "ТРВ-инжениринг" не только законными целями для наших Сил обороны, но и соучастниками международных преступлений.

КАБы, торпеды, ракеты: чем занимается "ТРВ-инжениринг"

В структуре холдинга КТРВ, частная компания отвечает за обеспеченность всех заводов корпорации деталями и комплектующими. Работники этой фирмы занимаются логистикой, оформлением договоров, а также организацией обхода санкций при приобретении иностранных комплектующих, чтобы только российская оборонка могла дальше выпускать с конвейера сотни смертоносных изделий.

Чтобы понять роль этой компании в войне против Украины, достаточно взглянуть в закрытые данные по финансовой отчетности "ТРВ-инжениринг". Так, стоимость реализованных товаров за 2022 и 2023 годы выросла почти в 7 раз.



За 2024 год "ТРВ-инжениринг" продала компаниям из своего холдинга запчастей на безумную сумму / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Например, когда в Кремле поняли, что планирующие авиабомбы (УМПБ Д30-СН как отдельный боеприпас, а также ФАБы с установленными модулями планирования и коррекции) могут стать главным оружием для продвижения оккупантов на фронте, корпорация "Тактические ракетные вооружения" начала изготавливать модули УМПК для преобразования обычных бомб в планирующий боеприпас. Российские предприятия могли массово производить все необходимые детали для этого, однако изготавливать сервоприводы оказались не способны.

"ТРВ-инжениринг" доставала наиболее сложные в закупке части модулей, благодаря которым у боеприпаса раскрываются крылья. Фактически именно эти комплектующие стали слабым местом в производстве того, что в Украине принято называть КАБами. На помощь Москве пришли китайцы, для сокрытия участия которых в поставках применили сложные схемы.

Через три "прокладки" "ТРВ-инжениринг" закупала сверхважные для переоборудования авиабомб устройства, чем фактически обеспечила продвижение россиян на поле боя.



Страна происхождения – не Тайвань, а Китай / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

В целом к работе над всеми проектами, которыми занимается "ТРВ-инжениринг", привлечено огромное количество российских предприятий.

Смотрите перечень компаний, которые изготавливают и поставляют заказы "ТРВ-инжениринг" для обеспечения государственных контрактов компаниями, которые входят в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение":

Электронная компонента – слабая часть российского ВПК

Изготовление модулей для превращения обычной бомбы в планирующую является значительно менее сложным процессом, чем производство ракет. Крылатые ракеты средней дальности, которые Москва запускает по Украине с помощью тактической и стратегической авиации, является в определенной степени искусственным товаром, что требует большого количества технологически сложных компонентов.

С началом реформирования собственных сил обороны, Путин пытался наладить импортозамещение критических деталей для своей военки, однако этот процесс по крайней мере до начала полномасштабного вторжения во многом был фикцией. Производители ВПК оставались крайне зависимыми от поставок электронных компонент из стран Запада. Поэтому после 24 февраля 2022 года россиянам пришлось значительно ускорять переход на продукцию других производителей, поскольку покупать у западных компаний товары двойного назначения стало гораздо сложнее. И это сильно ударило по ракетостроению, поскольку специалистам страны-террориста пришлось выстраивать много схем обхода санкций.

С другой стороны, после использования огромного количества ракет в течение первых трех лет большой войны, спрос на этот вид боеприпасов в Кремле значительно увеличился. Воздушный террор, к которому прибегали военные преступники, чтобы заставить Украину капитулировать, не привел к желаемому эффекту и буквально сожрал львиную долю их стратегических запасов. Россияне не смогли оставить наше государство без электроэнергии, а их ракеты оказались не столь эффективными, как докладывали фюреру. Именно поэтому они начали делать ставку на баллистику, а также на массовость и гибридность атак с применением большого количества ударных беспилотников, БПЛА-имитаторов и ракет различного типа.

Для увеличения количества производимых ракет россиянам пришлось переводить свои заводы на работу в три смены, искать большое количество новых поставщиков и заменять те детали иностранного производства, которые только они могли произвести самостоятельно.

На примере Х-101, которая является наиболее массовой и чувствительной крылатой ракетой для наших Воздушных сил, можно с уверенностью утверждать, что Москва в определенной степени достигла в этом успехов.

Количество деталей, использованных для выпуска этих боеприпасов и изготовленных в странах Запада, за последние годы значительно уменьшилось. Тогда как потребность в комплектующих наоборот выросла в геометрической прогрессии. Полностью отказаться от использования микросхем/деталей из США, Японии и других цивилизованных государств, агрессоры до сих пор не смогли. Однако кое-где начали уничтожать идентификационные маркировки на такой продукции.

Смотрите фото с затертыми маркировками для невозможности идентификации микросхем/деталей западного производства в ракетах Х-101 / Фото предоставлены специалистами Сил обороны Украины:

Участие компании "ТРВ-инжениринг" в производстве крылатых ракет может свидетельствовать о планах врага и его проблемах с изготовлением боеприпасов этого класса. Так, компания-закупщица организует приобретение всего необходимого для производителя высотомеров – Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь".

Высотомеры (или альтиметры) – это штучный товар, который является важной компонентой блока управления ракетой. Благодаря этому пилотажному прибору, крылатая ракета может ориентироваться в пространстве, обходить рельефы местности, понимать, когда надо подняться вверх или опуститься вниз для обхода препятствий или средств ПВО. Без такой сложной с технологической стороны компоненты все крылатые ракеты просто нельзя было бы использовать для обстрелов.

Производство высотомеров, согласно данным внутренней документации "ТРВ-инжениринг", практически локализовано на территории России и союзных к ней государств. То есть военные преступники способны изготавливать их без использования большого количества иностранных деталей, или же подрядчики-поставщики вполне себе удачно выдают незаконно завезенную продукцию западных заводов за отечественные аналоги.

В случае с высотомерами, единственными компонентами, которые по документам изготовлены не в России, являются микросхемы производства ОАО "Интеграл", расположенное в Минске на улице Казинца, 121.



Заказ белорусских микросхем для высотомеров под крылатые ракеты / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Всю номенклатуру микросхем с пометкой "Беларусь" можно найти в официальном каталоге предприятия "Интеграл".



Одна из микросхем, использованных для изготовления высотомеров / Скриншот из каталога продукции белорусского ОАО "Интеграл"

Государственный контракт под номером 2225187923201412208226001 указывает на то, что закупленные микросхемы УПКБ "Деталь" использует для сборки высотомеров именно для ракеты Х-101. Существуют также другие госконтракты на ракеты, которые можно условно отнести к "семейству" Х-101/Х555, однако технически они являются другим изделием – с более продвинутой электроникой.

Это означает, что белорусское предприятие, де-факто, является легитимной военной целью для Украины, а также, что Беларусь так или иначе причастна ко всем обстрелам нашего государства с применением этих ракет.

Компаний, причастных к изготовлению высотомеров, достаточно много. И выход из строя даже одной из них может стать критическим для производства не только Х-101, но и других крылатых ракет в целом.

Смотрите полный список предприятий, которые участвуют в изготовлении высотомеров для российских крылатых ракет:

Общая же схема производственного цикла высотомеров для крылатых ракет различного типа выглядит так: УПКБ "Деталь" направляет на закупщика "ТРВ" запросы по количеству необходимых товаров, после чего королёвская фирма покупает нужное у разных поставщиков и отправляет заказчику.

В этом процессе есть множество сложных моментов, которые могут привести к полноценному срыву поставок комплектующих на заводы и, как следствие, оставить Россию без критически важных для нее ракет.

Например, это может быть прилет украинских беспилотников или ракет, который буквально выключил АО "НПО "Стрела" из всех цепей поставок минимум на целый месяц.



Нет поставок – не будет и ракет / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Или же появление проблем с расчетами между "ТРВ-инжениринг" и казахстанскими поставщиками танталовой продукции (из которой изготавливают конденсаторы), из-за чего россиянам пришлось экстренно искать компоненты китайского производства.



Нельзя рассчитаться с Казахстаном за сырье для изготовления конденсаторов для ракет? Китайские братья всегда помогут / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Конечно, ни прилеты, ни отказ поставщиков не способны на 100% сорвать процессы производства высотомеров. Однако каждое усложнение схемы, поиск посредников или предприятий, готовых принимать прямое или косвенное участие в сборке ракет, значительно усложняют россиянам путь к их цели – убийства украинцев. При этом именно электронная компонента в боеприпасах этого типа является наиболее чувствительным местом у россиян, поскольку заменить определенные микросхемы, конденсаторы или матрицы просто невозможно, а замена поставщиков иногда может длиться месяцами.

Более того, общая ситуация с комплектующими к высотомерам у россиян настолько плохая, что им часто приходится изготавливать боеприпасы из запчастей, которые не прошли проверку на пригодность. Потому что государственные оборонные заказы не могут быть сорваны, ведь Путину нужны обстрелы здесь и сейчас. Производители предпочитают во что бы то ни стало вовремя выполнить условия контрактов, а будет ли ракета работать штатно или упадет на головы кому-то в Белгороде – это уже нюансы.



Зачем те проверки, если речь идет о крылатых ракетах / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Сколько ракет планирует изготовить Россия в 2025 году

Ориентируясь на объемы заказа частей для высотомеров, можно примерно посчитать и планы России по изготовлению крылатых ракет Х-101. Каждая из заявок УПКБ "Деталь" соответствует определенной поставке, которую поставщики должны осуществить в четкие сроки. Некоторые партии рассчитаны на условно быстрые сроки – 90-100 дней.



Счет на оплату микросхем для изготовления 100 высотомеров, которые поступили в УПКБ "Деталь" в промежутке между 25 декабря 2024 – 4 января 2025 года / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Однако есть и такие, что запланированы на два года вперед. Например, счет №1811 от 29 августа 2024 свидетельствует, что УПКБ "Деталь" получит комплект для своего заказа для изготовления 50 альтиметров в конце февраля – начале марта 2026 года.



Счет на заказ УПКБ "Деталь" на 50 высотомеров для Х-101 / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

Общий анализ всего перечня документов, который есть в наличии в редакции 24 Канала и Сил обороны Украины, свидетельствует, что россияне формируют свою глобальную стратегию по производству крылатых ракет на 2 года вперед. Так, в 2023-м году "ТРВ-инжениринг" занималась подготовкой к выполнению заявок на государственный оборонный заказ на 2024 и частично на 2025 годы.



График поставок электронной комплектующей базы на УПКБ "Деталь" согласно заказам за октябрь 2023 года на 2025 год / Фото предоставлено частной разведывательной компанией "Даллас"

В 2024-м закупщики занимались поставками на следующий год, а также частично на 2026-й.

Смотрите фото документов о закупках "ТРВ-инжениринг" для УПКБ "Деталь" / Фото предоставлены частной разведывательной компанией "Даллас":

Так что по состоянию на сегодня россияне имеют планы на изготовление 633 Х-101 в 2025 году (400 по контракту 2225187923201412208226001, а еще 233 – по другим), а также на 223 ракеты этого типа в 2026 году (эта цифра не полная, поскольку часть заказов работники "ТРВ-инжениринг" будут делать в течение этого года).

Конечно, это вовсе не означает, что до конца декабря на наши головы упадут 633 крылатые ракеты, поскольку часть из них точно будет бракованная и упадет после пусков. Еще несколько десятков было уничтожено во время атаки Украины по Энгельсу. Определенное количество боеприпасов военные преступники могут не применять, а отложить для формирования запасов.

Впрочем, самым главным является тот факт, что во всей схеме изготовления крылатых ракет есть множество чувствительных для России моментов, которые при определенных условиях способны сорвать государственный оборонный заказ Москвы. Любые ужесточения санкций, что перекроют поставки россиянам сырья, удары (или их повторение) по предприятиям, обеспечивающим "Деталь" или непосредственно производителя Х-101 – АО "ГОСМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" – могут ослабить способность Кремля наносить дипстрайки по Украине, а также значительно снижают угрозу для стран Евросоюза в случае вероятного вторжения российских войск в Балтийские страны. Да и с финансовой точки зрения и нам, и партнерам значительно проще предотвратить изготовление Россией ракет, чем тратить деньги на боеприпасы для ПВО или на восстановление поврежденных после атак объектов.