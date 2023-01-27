Ядерной части там нет, – Воздушные силы объяснили, почему Россия использует ракеты Х-55

Россия снова использовала для атаки по Украине ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. То есть ядерной боеголовки там не было, ее выкрутили.

Это уже не менее четвертый случай таких действий врага. Зачем Россия предпринимает такие действия объяснил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно об использовании Россией Х-55

Юрий Игнат рассказал, что действительно Х-55 – это ракета с ядерной боеголовкой, а Х-555 – это ее модернизированная версия. Россияне действительно используют для атак по Украине ракеты Х-55: "Мы видели фактически доказательства. Они (россияне – 24 Канал) конечно же вынимают или не ставят ядерную часть. Есть какой-то имитатор".

Зачем ее (Х-55 – 24 Канал) используют? Для того чтобы, собственно, рассредоточить наше ПВО…

– объяснил спикер.

По его словам, эту ракету даже могут использовать как ложную цель. К примеру, если вместе летит 5 ракет, то из них две могут быть Х-55 и три – Х-101.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ объяснил, что Россия использует Х-55 потому, что ракет у россиян становится все меньше, их жаль.

Что известно об использовании Россией Х-55