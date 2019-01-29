Хацкевич: Трудно сказать, какой топ-чемпионат подойдет Цыганкову

Наставник "Динамо" Александр Хацкевич оценил шансы полузащитника Виктора Цыганкова перейти в топ-чемпионат Европы. По мнению тренера, полузащитнику киевлян сперва нужно стабильно выступать в Украине.

Хацкевич отметил, что Цыганков креативно играет в центре поля и нападении.

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"Про Витю очень много пишут, особенно в период трансферных окон. Но для начала – нужно здесь, в Украине стабильно выступать. Витя очень много ищет в себе. Какой чемпионат? Трудно сказать. Витя в своем возрасте уже отрабатывает и в обороне, он играет достаточно креативно в центральной зоне и эффективно в завершающей стадии. Но все равно нужно работать", – цитирует Хацкевича Footballhub.

Кроме того Хацкевич объяснил отсутствие травм у Цыганкова, которые докучали молодому игроку в начале карьеры.

"Во-первых, он прошел переходный период. Тело окрепло. Возможно, когда он только начинал играть в первой команде – он только пришел из молодежной команды и еще не был готов к таким нагрузкам. Он окреп, он много работает над собой", – отметил белорусский тренер.

В текущем сезоне Виктор провел за "Динамо" 28 матчей во всех турнирах. В его активе 11 голов и 8 результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 10 млн евро.

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