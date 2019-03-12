Хакер Бигус и сломанные диски Луценко: реакция соцсетей на скандальное заявление генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко фактически обвинил журналиста-расследователя Дениса Бигуса в хакерстве. Он заявил, что тот "взломал коды дисков", чтобы получить доступ к материалам по делу о разворовывании "Укроборонпрома".

Луценко считает, что Бигус взломал диск, на котором содержались материалы резонансного дела. Об этом генпрокурор заявил, отвечая журналистам на обвинения в адрес ГПУ относительно затягивания прокуратурой соответствующих расследований.

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Обвинения в том, что Генпрокуратура долго действовала, отвергаю. У меня параллельное вопрос: почему господин Бигус ждал с публикацией расследования от прошлого года? Ему надо было взломать коды диска,

– сказал Луценко.

Заявление Луценко про Бигуса-хакера очень рассмешило пользователей соцсетей. Они шутят о ранее неизвестных умениях журналиста. Предлагаем вам посмотреть подборку народного творчества по этой теме.













Бігус пройшов gta vice city з кодами — президент твого вулика (@Viktor_Honey) 12 марта 2019 г.

Бигус ломиком взломал диск очень жестко! — Igor (@Igor74231280) 12 марта 2019 г.

- Пане генпрокурор, чому так повільно просувалося слідство, прямо скажемо зливалося?

- Ми думали, що Бігус не може зламати коди дисків. — ФОП А.Ходза (@antonohaio) 12 марта 2019 г.

Бігус взламує пароль Луценка:

>>username: lutsenko

>>password: ira3000

>>!!! ACCESS DENIED!!!

>>username: lutsenko

>>password: irka3000

>>!!! ACCESS ALLOWED!!!

>> — Khatsanovsky (@khatsanovsky) 12 марта 2019 г.

На такие обвинения Луценко отреагировал и сам Денис Бигус.

Отметим, что idkfa – это специальный код, который используют геймеры в игре Doom и Doom2. Этот код дает игроку все ключи и доступ к оружию и снаряжению в игре.