Хакер Бигус и сломанные диски Луценко: реакция соцсетей на скандальное заявление генпрокурора
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко фактически обвинил журналиста-расследователя Дениса Бигуса в хакерстве. Он заявил, что тот "взломал коды дисков", чтобы получить доступ к материалам по делу о разворовывании "Укроборонпрома".
Луценко считает, что Бигус взломал диск, на котором содержались материалы резонансного дела. Об этом генпрокурор заявил, отвечая журналистам на обвинения в адрес ГПУ относительно затягивания прокуратурой соответствующих расследований.
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Обвинения в том, что Генпрокуратура долго действовала, отвергаю. У меня параллельное вопрос: почему господин Бигус ждал с публикацией расследования от прошлого года? Ему надо было взломать коды диска,
– сказал Луценко.
Заявление Луценко про Бигуса-хакера очень рассмешило пользователей соцсетей. Они шутят о ранее неизвестных умениях журналиста. Предлагаем вам посмотреть подборку народного творчества по этой теме.
На такие обвинения Луценко отреагировал и сам Денис Бигус.
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