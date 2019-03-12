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      Хакер Бигус и сломанные диски Луценко: реакция соцсетей на скандальное заявление генпрокурора

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      Соцсети смеются заявления Луценко про Бигуса-хакера
      Соцсети смеются заявления Луценко про Бигуса-хакера / Фото из соцсетей

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко фактически обвинил журналиста-расследователя Дениса Бигуса в хакерстве. Он заявил, что тот "взломал коды дисков", чтобы получить доступ к материалам по делу о разворовывании "Укроборонпрома".

      Луценко считает, что Бигус взломал диск, на котором содержались материалы резонансного дела. Об этом генпрокурор заявил, отвечая журналистам на обвинения в адрес ГПУ относительно затягивания прокуратурой соответствующих расследований.

      Читайте также: Прокуроры не могут быть быстрее журналистов, – Луценко о расследовании в "оборонке"

      Обвинения в том, что Генпрокуратура долго действовала, отвергаю. У меня параллельное вопрос: почему господин Бигус ждал с публикацией расследования от прошлого года? Ему надо было взломать коды диска,
      – сказал Луценко.

      Заявление Луценко про Бигуса-хакера очень рассмешило пользователей соцсетей. Они шутят о ранее неизвестных умениях журналиста. Предлагаем вам посмотреть подборку народного творчества по этой теме.

      Луценко Бігус соцмережі коди диски
      Бігус Луценко журналісти розслідування диски коди соцмережі
      Луценко журналісти диски коди Бігус розслідування соцмережі

      Бігус Луценко журналісти розслідування диски коди соцмережі
       

       

       

      Бігус соцмережі журналісти

       

      На такие обвинения Луценко отреагировал и сам Денис Бигус. 

      Отметим, что idkfa – это специальный код, который используют геймеры в игре Doom и Doom2. Этот код дает игроку все ключи и доступ к оружию и снаряжению в игре.

      blog_ava
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      Теги: Юрий Луценко Журналисты Курьезные новости Мемы Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 Канал
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